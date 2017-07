Mühlingen Mühlingen empfängt die Kameraden

Kreisfeuerwehrtag und 150-jähriges BestehenKonstanzer Wehr rückt zum Unwetter aus

Mühlingen – Das vergangene Wochenende stand in der Gemeinde Mühlingen ganz im Zeichen der Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Mühlingen richtete zu ihrem 150-jährigen Bestehen den diesjährigen Kreisfeuerwehrtag aus, zu dem viele Wehren aus dem gesamten Landkreis Konstanz, aber auch aus den benachbarten Kreisen Sigmaringen und Tuttlingen gekommen waren. Das Wochenende begann mit einem lockeren Festauftakt am Freitag Abend, bei dem die Freiwillige Feuerwehr Stockach den Wanderpokal für die größte Gruppe an Teilnehmer beim triathlonähnlichen "fit for firefighting" errang.

"Nachweislich 1867 gegründet, wurde der Freiwilligen Feuerwehr Mühlingen von der Feuerversicherung Aachener und Münchner 24 Meter Schlauch und eine zweirädrige Spritze geschenkt", so Jüppner in seiner Rede. Er erinnerte auch daran, dass es früher im Brandfalle meist um das gesamte Hab und Gut einer Familie ging, dass es zu retten galt. So war es stets üblich, dass mindestens aus jedem Haus im Dorf eine Person der Feuerwehr angehörte. Die Gemeinde und die Feuerwehr, so Jüppner, "sind verkuppelt über die öffentliche Aufgabe der Brandbekämpfung". Er bedankte sich bei der Mühlinger Feuerwehr für ihren Einsatz und nicht zuletzt für die Vorbereitung zum Jubiläum.

Am Samstag lag dann das Augenmerk auf den Leistungswettkämpfen in der Zeit von 7 Uhr früh bis etwa 17 Uhr. Auf drei Bahnen wurden die Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold mit viel Engagement bei extremer Hitze und Schwüle von den einzelnen Mannschaft erkämpft. Nicht nur tropfte das Nass aus Hydranten und spritzte mit Hochdruck aus den Schläuchen, auch den Atemschutzträgern und Feuerwehrmännern in ihrer Einsatzkleidung rann der Schweiß bei jeder Bewegung über das Gesicht. Eine Vielzahl von Besuchern hatte sich eingefunden, um ihre Kameraden anzufeuern. Bereits um 9.30 Uhr am Sonntag fand der Jubiläumsgottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin in Mühlingen statt. Beim Kommandantenempfang im Bürgersaal und dem Frühschoppen an der Schloßbühlhalle gab es eine Vielzahl von Dankesworten. Viele Redner dankten den Wehrmännern und Frauen im ganzen Land, die sich in den Dienst der Allgemeinheit stellen und unter dem Motto "retten, schützen, bergen, löschen" sich für alle Bürger im gesamten Land einbringen.

Leistungswettbewerbe

123 Männer und Frauen der Feuerwehren waren angetreten. 53 Gruppen absolvierten 86 Abnahmen. Drei Gruppen werden am kommenden Wochenende nochmals zum Wettkampf antreten. Nicht immer schaffen es die Gruppen in der geforderten Zeit, die Aufgaben fehlerfrei zu absolvieren.Die Jugendflamme in den Stufen 1, 2 und 3 wurde beim Kreisfeuerwehrtag in Mühlingen von 75 Kindern und Jugendlichen errungen.Die Gewitterfront, die in Konstanz am späten Nachmittag für überflutete Keller und Straßen sowie umgestürzte Bäume sorgte, kam in Mühlingen viel später als abgeschwächtes Gewitter mit einem für viele Teilnehmer ersehnten kühlen Regen und frischer Luft an. Die Wettkampfgruppen aus Konstanz allerdings fuhren sofort von Mühlingen in den Einsatz ins Stadtgebiet nach Konstanz. (ich)