Mühlingen Motorradfahrer mit großem Herz unter der Kutte

Eine Gruppe von Bikern macht bei einer Benefizausfahrt für das Palliativteam Südhessen Zwischenstation in Mühlingen.

Motorräder fahren immer wieder durch Mühlingen, und auch Veronika Jäger, die seit nunmehr über 20 Jahren in Mühlingen wohnt und selbst früher ein Motorrad ihr eigen nannte, freut sich am Anblick von chromblitzenden donnernden Feuerstühlen auf der Hauptstraße. Neben dem Atelier, in welchem ihre weit über die Region hinaus bekannten Ölgemälde und Acrylbilder entstehen, befindet sich auch eine kleine Ferienpension in ihrem Wohnhaus.

Auch eine Gruppe von Motorradfahrern hatte jüngst für ein paar Tage eine Ferienwohnung gebucht, um dem Arbeitsalltag zu entfliehen. Es handelte sich um einen der Hauptorganisatoren einer Benefizmotorradtour, dessen Frau und einige Freunde, welche unter dem Motto "Biker sammeln für Kinder" diese Motorradausfahrt organisiert hatten. Nach einer Motorradsegnung machten sich die Fahrtteilnehmer auf eine gemeinsame Ausfahrt für den guten Zweck. Auch sie selbst hatten einen kleinen Startbeitrag entrichtet sowie eine freiwillige Spende für das Palliativteam Südhessen gesammelt.

Gastgeberin ist begeistert

Auch neben den Benefizfahrten fahren die Freunde gerne gemeinsam mit den Motorrädern in den Urlaub. In diesem Jahr zog es Thomas Schandert und seine Freunde an den Bodensee. Die sechs Besucher aus Unterliederbach bei Frankfurt wollen gerne noch zahlreiche andere Motorradfahrer von ihrem Benefizgedanken überzeugen und freuen sich Jahr für Jahr über noch mehr Teilnehmer.

"Für Thomas und seine Kollegen ist es wichtig, mit ihrem Hobby zu helfen und den Menschen zu zeigen, dass in Menschen mit großen schwarzen Motorrädern, einem schwarzen T-Shirt oder einer schwarzen Motorradkluft ebenso Mitgefühl, Hilfsbereitschaft und Tatkraft stecken", sagt Veronika Jäger. Die Gastgeberin aus Mühlingen macht keinen Hehl daraus, wie sehr sie von dieser Art der Unterstützung für schwerkranke Kinder und deren Familien beeindruckt ist.