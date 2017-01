Mühlingen Mitgliederzuwachs bei Naturfreunden

Noch vor einem Jahr stand die Existenz der Ortsgruppe auf der Kippe – dann aber traten bei den Naturfreunden so viele neue Mitglieder ein, dass diese nun voller Elan das neue Jahr planen.

Gallmannsweil-Schwandorf – Im vergangenen Jahr noch hatte in den Reihen der Naturfreunde-Ortsgruppe Schwandorf-Gallmannsweil Unsicherheit über die Zukunft des Vereins geherrscht. In einem Jahr traten nun 27 Erwachsene und 25 Kinder in den Verein ein. Nun trafen sich die Naturfreunde im Gasthaus Frieden in Gallmannsweil zur Jahreshauptversammlung.

Der Schriftführerbericht des im vergangenen Jahr für ein Jahr gewählten Hartmut Jäger führte den Wandel des Vereins vor Augen. Er selbst hatte sich in der letzten Hauptversammlung bereit erklärt, sich für den Erhalt des Vereins einzusetzen, was ihm im Rückblick gänzlich gelungen ist. Er berichtete von einigen Wanderungen und Aktivitäten, bei denen stets neue Mitglieder gewonnen wurden – vom Besuch des Maifestes an den Schwackenreuter Seen bis hin zur Wanderung im Donautal oder der Nikolauswanderung mit anschließender Einkehr.

Nach dem Kassenbericht von Kurt Matheis und dem Jahresrückblick wählten dann die Mitglieder einen neuen Vorstand. Die Mitglieder wählten offen, angefangen vom ersten Obmann bis zu den Revisoren und dem Hüttenwart. Hartmut Jäger führt nun als Vorsitzender einen starken Verein. Im kommenden Jahr wolle man vieles altbewährte weiterführen, so Hartmut Jäger. Schon bereits für den 25. März laden die Naturfreunde deshalb in gewohnter Weise zu einem Lichtbilderabend mit dem ehemaligen Stockacher Forstamtsleiter Karl Rudigier in das Gallmannsweiler Clubhaus ein. Auch die Monatsversammlungen werden monatlich in gewohnter Art und Weise jeweils am ersten Samstag eines Monats um 20 Uhr abwechselnd in Gallmannsweil und Schwandorf stattfinden. Auch gab es am Versammlungsabend den Jahresplan für das neue Vereinsjahr 2017. Mit im Plan ist auch eine Neuauflage des im vergangenen Jahr erstmals durchgeführten Bänklefests, welches 2017 am 28. Juni stattfinden soll.