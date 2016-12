Mühlingen Mit Judith Merz-Meyer nimmt eine beliebte Kollegin Abschied

Judith Merz-Meyer hat die Entwicklung des Kindergartens Mühlingen entscheidend mitgestaltet. Nun beendet sie ihr Berufsleben.

Kindergärtnerin Judith Merz-Meyer verlässt nach rund 20 Jahre ihre Arbeitsstätte in Mühlingen. Seit dem 7. April 1997 war sie als Erzieherin zuerst im Kindergarten tätig. Ihr Einstieg mit einigen Arbeitstagen steigerte sich 1998 auf einen Beschäftigungsgrad von 50 Prozent. Wegen des stetigen Zuwachses und Ausbaus des Kindergartens gab es eine dritte Gruppe, deren Leitung sie inne hatte. Zuletzt übernahm sie am 1. August 2011 gemeinsam mit ihrer langjährigen Kollegin Rita Martin die neu gebaute Kinderkrippe in Sichtweite zu ihrer bisherigen Arbeitsstätte im Kindergarten.

Bürgermeister Manfred Jüppner freute sich über die Bereitschaft seiner beiden Erzieherinnen, mit ihrer großen Erfahrung das neue Angebot der Gemeinde auf solide Beine zu stellen: "Es galt Pionierarbeit zu leisten, hierzu war Frau Merz-Meyer mit ganz viel Herzblut bereit." Ihre ehemalige Arbeitskollegin Rita Martin erläutert: "Es galt nicht nur die Kinder im Alter von acht Wochen bis zu drei Jahren in einem gänzlich neuen Arbeitsumfeld zu betreuen, es galt ganz neue Arbeitsabläufe festzulegen." Stück für Stück wuchsen die Krippe und das Angebot der Gemeinde für junge Familien aus der Gemeinde Mühlingen. Auch Familien aus Umlandgemeinden nehmen das Angebot gut an, so Jüppner auf die Frage nach der aktuellen Auslastung des Krippe.

Judith Merz-Meyer wolle sich nun aus dem Berufsleben verabschieden und vermehrt den Enkelkindern und ihrer Familie widmen, so Jüppner. "Sie galt bei den Kolleginnen als liebenswerte Persönlichkeit und wurde für ihre Art geschätzt", erzählt Rita Martin. Sie war Leiterin des Kindergarten Mühlingen und begleitete ihre Kollegin auch als Leiterin in ihrer Krippenzeit. "Gemeinsam haben wir die Konzeption für die Krippe gemacht, unser Motto war und ist auch noch heute: Der Weg ist das Ziel", sagt Rita Martin. Gemeinsam mit vier weiteren Kolleginnen betreut Rita Martin Kinder im Alter von sechs Monaten bis zum Übergang in den Kindergarten. Aktuell gibt es noch freie Plätze in der Mühlinger Krippe.