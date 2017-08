Mühlingen Minister Hauk erfährt, wo den Landwirten der Schuh drückt

Landwirtschaftsminister Peter Hauk besuchte den Milchviehhof Traber – dort entspannte sich eine rege Debatte über den Wert der heimischen Landwirtschaft.

Die Verbundenheit der Landwirtschaft und ihrer Landwirte mit vielen Verbänden und Partnern in der Region spiegelte sich beim Besuch von Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten Andreas Jung auf dem Hof von Markus Traber in Hecheln wider. Markus Traber selbst begrüßte die rund 70 Anwesenden und stellte kurz seinen Betrieb vor. Vor kurzem kam sein viertes Kind zur Welt, deshalb habe sich die Familie entschieden, eine Arbeitskraft anzustellen. Diese soll neben einem Azubi ihm selbst, seiner Frau und seinen Eltern, welche ihn ebenfalls noch aktiv bei der Hofarbeit unterstützen, einiges an Arbeit abnehmen.

Traber trug eine Vielzahl von Brennpunkten vor, welche aus seiner Sicht zukünftig vom Minister und der Bundespolitik zu beackern seien. Es folgten knapp zwei Stunden, in welchen sich die Anwesenden mit ihren Anliegen an den Minister wenden konnten. Die Diskussion war rege, und die Antworten des Ministers zeugten von seiner Bereitschaft, sich für viele angesprochene Themen auch an anderen Stellen einzusetzen. Allerdings waren es so viele Themenfelder, die sich auftaten, dass sogar die bereitgestellten Käseplatten und die Getränke vor dem Eingang zur Milchkammer ganz in den Hintergrund gerieten und sich Frage an Frage reihte.

Im Vordergrund allerdings standen für Besucher, Minister und Traber die Erzeugung und die Qualität der Produkte aus der Region. Noch kurz bevor der auf 18 Uhr angekündigte Minister eintraf, fuhr der Milchsammelwagen der Bergpracht Molkerei aus Siggenweiler bei Tettnang zur wartenden Menge, um die Milch der Fleckviehherde abzuholen. Auch Minister Hauk begrüßte dies bei seinem Eintreffen, denn für ihn stellen Molkereien wie diese, welche die Milch aus der Region beziehen und wieder zu regionalen Produkten verarbeiten, eine elementar wichtige Brücke für die Verbraucher dar.

Aufgerüttelt und sensibilisiert durch den jüngsten Fipronil-Skandal, welcher die Legehennenhalter wie den anwesenden Christoph Hönig aus Mühlingen in seinem Tun bestärken, den Verbrauchern die landwirtschaftlichen Erzeugnisse verstärkt in das Bewusstsein zu bringen, habe das Ministerium eine neue Kampagne für regionale Lebensmittel ins Leben gerufen. Peter Hauk verwies auf die Qualität der Produkte „Von daheim“ – das Logo prangte auf den für die Anwesenden mitgebrachten Notizblöcken und Postkarten mit Rezepten. Zum Abschluss bedankte sich Andreas Jung, welcher im Rahmen seiner Sommertour zum Gespräch mit dem Minister geladen hatte, bei allen Anwesenden und versprach, sich auch auf Bundesebene weiterhin für die Belange der Landwirte und der Bewohner des ländlichen Raumes wo immer möglich einzusetzen.

Basis in der Schule legen

Besonders das Themenfeld Landwirtschaft und Schule war beim Gesprächsabend präsent. Neben Markus Zähringer, dem Leiter der Berufsfachschule Radolfzell, wo die zukünftigen Landwirte der Region ausgebildet werden, waren auch Mitglieder des Vereins Lernort Bauernhof vor Ort. Diese sprachen sich für eine verlässliche und vor allem ausreichende Finanzierung des in Sekundarstufe I und II angebotenen außerschulischen Lernortangebots aus. Hier gebe es noch viel Bedarf, so auch Andrea Lang vom Landfrauen Bezirksverein Stockach-Engen. "Wenn die Kinder sich wundern, warum die Kuh im Stall nicht lila ist, und die Lehrerin diesen gar nicht betreten will, ist dies sehr erschreckend", stellte sie fest. Eine finanzielle Unterstützung des Vereins sei notwendig. (ich)