Mühlingen Mehr finanzieller Spielraum für neue Baugebiete

Um die Erweiterung von Baugebieten bezahlen zu können, erhält die Mühlinger Verwaltung einen höheren finanziellen Spielraum. Das Interesse an Bauplätzen ist laut Bürgermeister Jüppner groß.

Die Mühlinger Gemeinderäte beschlossen in der jüngsten Sitzung einstimmig einen Haushaltsnachtrag. Anfang Mai sei ein zugegebenermaßen früher Zeitpunkt, stellte Kämmerer Klaus Beck klar, jedoch würden die rasch zu realisierenden Baugebiete und die große Zahl der Bauwilligen die schnelle Erschließung der Gebiets­erweiterungen "Im Göhren" und "Vettersbrunnen Breite" mit sich bringen. Somit würden auch die Kosten für die Gemeinde in diesem Bereich vorerst immens in die Höhe getrieben, bevor über die Grundstücksverkäufe wieder ein Zufluss an die Gemeindefinanzen spürbar werde. Aus diesem Grund ist eine Erhöhung der Kassenkredit-Ermächtigungen von 800 000 Euro nötig, um diese Zeitspanne zu überbrücken.

Die Gemeinde Mühlingen hat im Jahr 2016 fast alle verfügbaren Bauplätze verkauft. Bürgermeister Manfred Jüppner präsentierte am Sitzungsabend 24 Reservierungsanfragen für die beiden Baugebiete. Für die Herstellung der Baustraße, des Kanales, der Wasserversorgung, der Straßenbeleuchtung und des Breitbandnetzes wurden folgende Ansätze für die jeweiligen Baugebiete in den Nachtragshaushalt eingestellt: Für Vettersbrunnen 1 195 000 Euro, Im Göhren 880 000 Euro, Im Grün (Ortsteil Gallmannsweil) 293 000 Euro sowie im Baugebiet "Auf der Höhe" in Mainwangen 162 000 Euro. Auch ein Grundstückserwerb, welcher bereits vor längerer Zeit getätigt wurde, bringt eine Ausgabe von 180 000 Euro mit sich. Beim Kauf wurde eine Nachzahlung zugesagt für den Fall, dass die Flächen als Bauland genutzt werden. Im Jahr 2017 sollen noch die im vergangenen Jahr zugesagten Neugestaltungen am Nepomukplatz in Mühlingen mit 40 000 Euro sowie die Neu- und Umgestaltung der Spielplätze Schlossbühlhalle und Dorfgemeinschaftshaus Mainwangen ausgeführt und abgerechnet werden.

Der Kämmerer äußerte hinsichtlich des Haushaltsnachtrags keine Sorge. Beck rechnet aufgrund der guten Konjunktur mit einer Erhöhung der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt.