Mühlingen Mehr Sicherheit für Fußgänger

Die Straße "Hinterer Steig" in Mainwanger wird komplett ausgebaut. Die Bauarbeiten und Sperrung sollen bis Ende Juli andauern.

Mühlingen – Bagger kennen die Mühlinger zu genüge. Zur Zeit gibt es wegen den Erdarbeiten für das Breitbandnetz wohl kaum eine Straße, in welcher in den vergangenen Wochen und Monaten nicht gebaggert oder geschaufelt wurde. Die Straße "Hintere Steig" im Mühlinger Ortsteil Mainwangen hat damit aber nichts zu tun. Sie wird momentan komplett ausgebaut. Über mehrere Jahre zog sich der Ausbauwunsch wie ein roter Faden durch die Sitzungen des Gemeinderates. Zuschußanträge, Verhandlungen mit Grundstückseigentümern entlang der engen und sehr steilen Straße gestalteten sich neben dem warten auf Zuschüsse zu einer Geduldsprobe. Diese wird nun durch den Umbau und die Sperrung bis voraussichtlich Ende Juli 2017 fortgeführt.

Nachdem bereits in der vergangenen Gemeinderatssitzung Bürgermeister Manfred Jüppner die Verlegung der Hauptwasserleitung auf einer Länge von rund 30 Metern als unbedingt notwendige Maßnahme deklarierte und hierfür grünes Licht erhielt, stimmten die Gemeinderäte auch der Vergabe der neuen Beleuchtung auf der gesamten Länge der zu. Vorgesehen waren zwei Lampen an den jeweiligen Endpunkten aus dem bisherigen Bestand zu belassen. Der Mainwanger Ortsvorstehers Markus Krall hatte jedoch einen Einwand. Seiner Ansicht nach, sollte die die untere Lampe, an deren Ende die Straße "Hinterer Steig" in eine Kreisstraße mündet, müsse ausreichend beleuchtet sein. Diese Stelle würde von Fußgängern und Radfahrern gequert, so Krall.

Dieser Meinung waren auch die Mitglieder der Rates, welche den Wunsch des Mainwanger Ortschaftsrates nach modernen Leuchten ebenfalls mit einer einstimmigen Vergabe untermauerten. Die Gemeinderatssitzung ging mit insgesamt acht Tagesordnungspunkten zügig von statten und auch die Baugesuche wurden knapp vom Gremium besprochen. Den Anfang machte hier eine Änderung der Dachneigung bei der bereits genehmigten Sortierhalle sowie der dazugehörigen Unterkunft beim künftigen Gewächshaus auf Gemarkung Schwackenreute. Hier sah der Rat keine Gründe dem Wunsch entgegenzutreten und gab dem Wunsch des Bauherrn statt.

Ebenso stimmte der Gemeinderat dem Abbruch eines Ökonomiegebäudes und dem Neubau eines Einfamilienhauses in der Mühlinger Haldenrainstraße 2 zu. "Der übliche Abstand von fünf Metern zum Gewässer wird eingehalten", so der Hinweis von Edwin Sinn, welcher das Bauvorhaben mittels Plänen und den Höhen des ehemaligen und des neuen Gebäudes verdeutlichte. "Es handelt sich hierbei zweifelsohne um eine Aufwertung in diesem Bereich", so auch Bürgermeister Manfred Jüppner. Zuletzt stand der Einbau einer Gaube, und der Anbau eines Balkons im Ortsteil Zoznegg zur Abstimmung. Hier allerdings galt es noch nachträglich über die Befreiung der Überschreitung der Geschossflächenzahl zu befinden. Auch hier erteilte der Mühlinger Gemeinderat dem regulären Bauantrag sein Einvernehmen.

Zum Ausbau