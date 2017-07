Mühlingen Line Dancer verzaubern das Publikum auf dem Hottenlocher Hof

Bei einem Konzert auf dem Hottenlocher Hof war die Gruppe mit Schwung und Ausdauer am Start. Zuvor gab es einen kleinen Kurs.

Tanzkurse für Standardtänze gibt es bekanntlich zuhauf. Die meisten Schüler absolvieren sie in den Klassen 9 oder 10, wobei sich alles um Disco-Fox, Jive oder auch Walzer und um das eigene Taktgefühl dreht. Einen gänzlich anderen Tanzkurs gab es jüngst auf dem Hottenlocher Hof in der Gemeinde Mühlingen. Hier trafen sich im Vorfeld eines Countrykonzertes rund 20 Anfänger und Fortgeschrittene zu einem Workshop im Line Dance. Manfred Bauland leitete den Kurs. Als Line Dance-Lehrer konnte er auch alten Hasen wie Susi Gräbner noch Tipps geben.

Beim späteren Auftritt der Countryband im Kuhltourstall nutzte dann die Gruppe rund um Susi Gräbner mit ihrer einheitlichen Kleidung aus blauem Hemd oder Bluse, schwarzem Cowboyhut und Stiefeln die beiden Tanzflächen ausgiebig, um die Schrittfolgen minutiös und mit viel Spaß zu tanzen. Seit neun Jahren leitet Susi Gräbner die Gruppe "Susi's Devil Dancers" und leitet dabei bis zu 20 Tänzer an, wobei nur drei Männer der Gruppe angehören. Die Besucher des Workshops konnten bei dem Konzert dann mehrere Stunden als Paare oder auch einzeln Drehungen und Kickbewegungen üben. So gab es Figuren, die in der Fachsprache als Turns und Flicks bekannt sind, und manch ein sogenannter Heel Split sorgte für einen angestrengten Blick auf die Beine.

Viele Besucher, die nur als Zuhörer zum Konzert gekommen waren, erfreuten sich über die Gruppen, die dieselben Schrittfolgen beschwingt und synchron darboten und den Abend damit nicht nur zu einem klanglichen Genuss, sondern auch zu einem Genuss für das Auge des Betrachters werden ließ. Besucher, denen die lockere Atmosphäre an diesem Abend Spaß gemacht hat und die sich gerne nochmals auf der Tanzfläche versuchen wollen, sollten sich bereits heute einen Termin am Samstag, 16. September, vormerken. Dann spielen die Kentucky Boys zum Tanz im Kuhltourstall auf und bieten neben Stücken aus den 50er- und 60er-Jahren auch Countrymusik.