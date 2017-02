Mit einem Koffer voller Medaillen in Gold, Silber und Bronze kommt Ewald Hermann zu einem Ordensabend nach Mainwangen.

Einen eigenen Ordensabend für ihre verdienten Mitglieder haben die Hobixer am Samstagabend im Dorfgemeinschaftshaus abgehalten. Hierbei übergab Landvogt Ewald Hermann die Medaille der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee (NVHB) in Bronze an Waldemar Krieger, Dieter Rauschning und Mathias Riedmaier sowie die Medaille in Silber an Stefan Schilling, Bianca Schulte, Sabrina Schumacher, Diana Speck, Anita Futterknecht und Daniel Riedmaier.

Den Verdienstorden in Silber erhielten Richard Martin, Stefan Möll, Ralf Prutscher und Edgar Speck. Eine ganze Reihe von verdienten Narren bekam abschließend den Verdienstorden in Gold. Diese Mitglieder unterstützen ihren Verein in vielem seit mindestens 20 Jahren als aktives Mitglied oder über 15 Jahre aktiv in einer führenden Position im Verein. Geehrt wurden damit durch den Landvogt folgende Mitglieder: Odile Emrich, Gerold Futterknecht, Bernd Wegmann, Markus Krall, Rainer Möll, Eduard Niedermann, Andreas Schumacher, Bernd Speck und Klaus Steinmann. Nicht alle zur Ehrung vorgesehenen Mitglieder waren am Ehrungsabend anwesend, diese werden ihren Orden zu einem späteren Zeitpunkt erhalten.