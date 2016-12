Mühlingen Laienspieler müssen improvisieren können

Mitten in den Planungen für das Zoznegger Laienspiel musste Organisator Edgar Grotzki umdisponieren. Im jetzt gewählten Schwank geht es um einen hypochondrischen Jungbauern.

Die Vorbereitungen auf ihre Auftritte zum Ende des Jahres sind für die Zoznegger Laienspieler arbeitsreich und zeitintensiv. Dies wird schnell beim Gespräch mit den Akteuren klar. Edgar Grotzki schart Jahr für Jahr einen festen Stamm an Darstellern um sich. Auch in diesem Jahr hatte er sein Stück bereits ausgesucht und war im Begriff, wie gewohnt seine Schauspieler anzusprechen, als er plötzlich seine Planungen ändern musste. So entschloss er sich, das ausgesuchte Stück für zwölf Personen gegen das Lustspiel "Suche Mann für meine bessere Hälfte" mit acht Akteuren einzutauschen.

In diesem Schwank von Beate Irmisch geht es wie gewohnt drunter und drüber, denn was wäre ein Theaterabend, der in einer Bauernstube spielt, ohne Verwechslungen, Herz, Schmerz und einen Pfarrer. Letzterer wird gespielt von Edgar Grotzki, welcher in der Vergangenheit bei den Proben auch die Regie führte. Auch hier ergab sich in diesem Jahr eine Veränderung, und so feilt Melitta Uhl, welche ebenfalls schon auf der Bühne der Weiherbachhalle als Spielerin für manche Lachsalve gesorgt hat, für den richtigen Schliff. Mit jeder Probe knallen die Türen im Stück überraschender und kommen die Argumente der Dorfschwester, welche für das gesundheitliche Wohlergehen von Menschen und Tieren gleichermaßen zuständig ist, noch überzeugender. Ihrer medizinischen Mehrfachfunktion ist es auch zu verdanken, dass ein hypochondrischer Jungbauer eine erlauschte Diagnose auf sich bezieht und jene Aktivitäten entwickelt, auf die der Titel des Stücks hinweist. Dabei sind auf der Bühne viele kleine Dinge zu beachten, welche ein Außenstehender, oft eben schon seinem Sitzplatz geschuldet, aus einer ganz anderen Perspektive wahrnimmt und welche dem Stück die besondere Würze verleihen.

Auch Silvia Stroppel-Steppacher und ihre Tochter Theresa stehen zum ersten Mal gemeinsam auf der Theaterbühne. Edgar Grotzki mischt seine Truppe auch hinsichtlich des Alters und gibt somit dem Nachwuchs eine Chance. "Mir macht es sehr viel Spaß und ich freue mich schon auf die Aufführungen", sagt Theresa Stroppel. Noch viele Kleinigkeiten müssen in den letzten beiden Proben umgesetzt und bedacht werden, damit das Publikum einen unterhaltsamen Theaterabend in Zozneggs Weiherbachhalle genießen kann.

Benjamin Umhauer und Bernd Futterknecht zeichnen bei den Aufführungen verantwortlich für Licht und Ton und wohnen von Zeit zu Zeit den Proben bei, um akustische Details einzuspielen oder die Platzierung der Mikrofone festzulegen. Helena Sonntag und Martina Hämmerle, welche die Akteure beispielsweise von Jung auf Alt typgerecht verändern, waren ebenfalls schon in einer Probe, um sich gemeinsam einen Eindruck zu verschaffen wie sie ihre Aufgaben erfüllen können. Zozneggs Theatergruppe ist im Plan und Souffleuse Simone Steppacher "hat von Mal zu Mal weniger zu sagen", bemerkt Manfred Gabele mit einem verschmitzten Grinsen zum Ende der Probe.

Die Termine

Die Aufführungen der Laienspielgruppe des Rad- und Motorsportvereins Zoznegg (RMSV Wanderlust) erfreuen seit langem Theaterliebhaber aus der Region. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr wird diesmal für Lachsalven mit dem Stück "Suche Mann für bessere Hälfte" gesorgt. Die Aufführungen am 26. und 30. Dezember sowie am 5. Januar beginnen um 20 Uhr. Saalöffnung ist um 18.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 7 Euro. Die Kindervorstellung ist am 26. Dezember um 14 Uhr.