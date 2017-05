Mühlingen Kurt Maucher tritt beim RMSV Zoznegg in die zweite Reihe

Nach vielen Jahren im Vorstand des RMSV Zoznegg übergibt der zweite Bannerwart Kurt Maucher sein Amt an Nicole Grotzki.

Der Vorsitzende der Rad- und Motorsportvereins Zoz­negg (RMSV) begrüßte eine große Zahl von Mitgliedern wie auch einige Gäste bei der Hauptversammlung im Vereinsheim des FC Zoznegg. Schriftführerin Sabine Neumeister ließ in ihrem Bericht die Erinnerung an die jährlichen Theateraufführungen, den Schmolke Carbon Cup und den Jahresausflug auf die Schwäbische Alb ebenso aufleben wie die Teilnahme am Vereinspokalschießen mit dem ersten Platz. Der Verein steht wesentlich gesünder da als der eingebildete Kranke, um den es im jüngsten Theaterstück ging. Dies unterstrich auch Kassiererin Ilona Niedhart mit ihrem Kassenbericht, denn sie vermeldete einen Gewinn, welcher durch das Lob der beiden Kassenprüfer Manfred und Erich Aicheler für den Verein noch viel wertvoller wurde. "Wir haben die Kasse geprüft, und können bei einer einwandfreien Kassenführung der Versammlung die Entlastung vorschlagen", so lautete deren Ergebnis.

Bürgermeister Manfred Jüppner schritt dann zur Entlastung des gesamten Vorstandes welche von der gesamten Versammlung erteilt wurde. Auch als Wahlleiter fungierte Jüppner in gewohnt souveräner Art und Weise. Auch hier wurde offen und einstimmig gewählt. Kurt Maucher, welcher seit dem Jahr 1965 aktives Mitglied des Vereins ist und seit dem Jahr 1975 auch dem Vorstand angehörte, schied aus selbigem am Versammlungsabend aus. Seine Nachfolgerin als zweite Bannerwartin wurde Nicole Grotzki. Edgar Grotzki verabschiedete Kurt Maucher mit einem kleinen Präsent und dankte ihm in einem kurzen gedanklichen Streifzug durch seine langjährige Mitgliedschaft. Auch weiterhin wolle er seinen Verein aktiv an der Eintrittskasse bei den Theaterabenden unterstützen, so die Aussage des Geehrten.

Als Ortsvorsteher dankte auch Georg Neugebauer dem Verein, ebenso wie der Vorsitzende des FC Zoznegg Manfred Aicheler, stellvertretend für alle Zoznegger Vereine, für das Engagement des Rad- und Motorsportvereins für das Dorf.