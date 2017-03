Mühlingen Kunsthandwerker stellen sich vor

Bei einer Kunsthandwerk-Ausstellung in Mühlingen sind am 1. und 2. April professionelle und Hobby­arbeiten zu sehen.

Mühlingens Kunsthandwerker werden am Wochenende, 1. und 2. April, in der Schlossbühlhalle wieder ihre Schätze der Öffentlichkeit zugänglich machen. Eröffnet wird die Ausstellung am Samstag um 19 Uhr mit einer Vernissage und den Klängen des Down Home Duo. Für den einen ist es Entspannung, wenn er abends mit dem Nadelspiel bunte Socken strickt, für den nächsten ist die Arbeit mit Farbe und Leinwand Teil seines Broterwerbs. Denn nicht alle Aussteller sind im Hobbysegment angesiedelt. So hat beispielsweise Tobias Dietze eine eigene Galerie in Konstanz. Veronika Jäger, welche aus Mühlingen stammt, hat in ihrem Elternhaus ein Atelier eingerichtet, in welchem sie Kurse anbietet. Alle Aussteller jedoch eint ein und die selbe Leidenschaft: Die Kreativität und ihr Ausschöpfen in Form, Farbe, Muster und bei der Arbeit mit den unterschiedlichsten Werkstoffen.

Martina Kraus, wurde von Bürgermeister Manfred Jüppner zur letzten Ausstellung regelrecht überrascht mit der Bitte um ihre Teilnahme. Sie hatte sich für die Arbeit mit Beton entschieden und fertigt Gefäße für den Hausgebrauch und die Dekoration von Haus und Garten. Ihre Exponate stießen auf großes Interesse bei vielen Frauen. Wer es filigraner und ebenso dekorativ mag, dem können Marion Aicheler oder Andrea Grieser mit bunten Ketten aus unzähligen Perlen dienen.

In diesem Jahr gesellt sich zur Ausstellung eine Kaffeestube am Sonntag, für deren Betrieb die Nachbarschaftshilfe Mühlingen verantwortlich zeichnet. Zum ersten Mal gibt es bei der Ausstellung einen Vorverkauf für die beliebten Ostertheater-Aufführungen im Foyer der Schlossbühlhalle. Wer also am Sonntagvormittag in die Schlossbühlhalle kommt, kann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Zum einen kann er oder sie sich einen Überblick über die Vielfalt des Kunsthandwerks in Mühlingen verschaffen, zum anderen lassen sich von 10 bis 12 Uhr Karten für die Aufführungen des Stücks "Die drei eisernen Junggesellen" am 16. und 17. April, jeweils ab 20 Uhr sichern.

Die Aussteller

Marion Aicheler zeigt Bilder und Schmuck, Tobias Dietze Skulpturen, Remigio und Heidi Frau Acrylbilder, Sonja Gimbel Aquarelle und Portraitbilder, Andrea Grieser Schmuckarbeiten, Ingrid Gutmann Malerei, Ingrid Häusler Strickarbeiten, Veronika Jäger Ölbilder, Filz und Papierarbeiten, Martina Kraus Betonarbeiten, Hugo und Elfriede Martin Specksteine und Strickarbeiten, Catherine Mattes Patchworkarbeiten, Renate Sachsenmaier stellt Grafiken ihres verstorbenen Mannes Peter aus, Klaus Steinmann zeigt Drechselarbeiten und Monique Wassermann Porzellanmalerei. (ich)