Mühlingen Initiative gegen das Kükentöten zieht Zwischenbilanz: 50 000 Hähne leben weiter

Die landesweite Initiative gegen das sogenannte Küken­töten zieht eine positive Zwischenbilanz. Hähne von Legerassen werden dadurch aufgezogen, statt, wie es herkömmlich geschehen würde, getötet.

Ob zum Frühstück, als Brotbelag oder für ein Kuchenrezept, irgendwo verwenden es fast alle – das Hühnerei. Doch der Eierkonsum hat auch eine hässliche Seite. Denn fast alle Brüterein töten die männlichen Küken von Legerassen, um wirtschaftlich konkurrenzfähig zu bleiben. Diese Praxis stört Christoph Hönig, Inhaber eines Eier-Produzenten in Mühlingen, schon lange. Um dagegen vorzugehen, verfolgt er als Vorsitzender der Werbegemeinschaft 08-Eier aus Baden-Württemberg – die 08 kennzeichnet auf dem Eierstempel das Land Baden-Württemberg – die "Huhn und Hahn Initiative". Deren Ziel ist es, das Kükentöten in Baden-Württemberg in den nächsten fünf Jahren zu beenden.

Die teilnehmenden Betriebe ziehen seit dem letzten Jahr die männlichen Tiere der Legerasse Sandy zur Fleischgewinnung mit auf. Ein paar von ihnen dürfen auch auf dem Hönig-Hof selbst inmitten der Legehennen leben, erzählt Hönigs Schwester Marjan Renner. Doch diese Zahl müsse passen, damit die Hähne nicht anfangen, um die Hühner zu kämpfen. Der Großteil der Tiere werde in vier darauf spezialisierten Betrieben aufgezogen, erklärt Christoph Hönig. Dabei werden die Küken zu Beginn zusammen gehalten. Erst nach ungefähr 34 Tagen werden dann die Hähne in einen eigenen Stall umgesiedelt. "Die streiten sich solange nicht, bis sie geschlechtsreif werden", erklärt er. Davor werden die Tiere geschlachtet. Hönig selbst muss das Projekt, zusätzlich zu dem dem Verkauf des Hähnchenfleisches für Wurst oder Maultaschen, mit seinen Legehennen finanzieren. Dafür sorgt er mit einem geringen Aufpreis bei den Eiern.

Eine Zwischenbilanz des Projekts habe ihn positiv überrascht: "Seit dem letzten Jahr konnten wir den Bestand von 6000 auf 50 000 Hähne erhöhen", sagt er. Mit einer so positiven Resonanz habe er nicht gerechnet. Denn das Gelingen eines solchen Vorhabens liege immer beim Endkunden. "Da kann die Idee noch so toll sein", erklärt er. "Wenn es nicht unterstützt wird, macht es keinen Sinn."

Technische Lösung Auch nach einer technischen Lösung wird geforscht. Im Rahmen der Tierwohl-Initiative entwickelte das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft zwei unterschiedliche Methoden zur Geschlechtserkennung der Küken im Ei. Die männlichen Tiere würden dann einfach nicht weiter ausgebrütet werden. An dieser Technik wird bereits seit mehreren Jahren geforscht und Prototypen der Messgeräte befinden sich in der offiziellen Testphase. Hönig zeigt sich skeptisch: "Ich glaube nicht, dass das so schnell einsetzbar ist und ohne Schwierigkeiten funktioniert", gibt er zu. (mga)

Der Grund für das Kükentöten sei, dass es speziell für die Produktion von Eiern oder Fleisch gezüchtete Hühnerrassen gibt, erklärt Hönig. Die männlichen Tiere der Legerassen würden nur sehr langsam wachsen und weniger Fleisch als Masthähnchen ansetzen. Zum Vergleich: Ein Masthähnchen ist im Schnitt nach 34 Tagen mit etwa 1,6 Kilogramm schlachtreif. Ein Hahn der Legerasse Sandy wiegt nach 84 Tagen gerade einmal 1,3 Kilogramm. Die zusätzlichen Kosten und geringere Ausbeute machen den Hahn der Legerasse wesentlich teurer als ein Masthähnchen. Um das zu umgehen, werden die männlichen Küken in den Brütereien nach dem Schlüpfen getötet. Diese Eintagsküken haben bereits mehrmals für Diskussionen unter Bevölkerung und Landwirten gesorgt.

Trotz des Erfolgs bei dem Projekt sei es unrealistisch, die Initiative auf ganz Deutschland auszuweiten. "Die Aufzucht der Hähne wird wahrscheinlich immer finanziell gestützt werden müssen", bedauert Landwirt Hönig. Das könne man sich bei der eigenen Größe leisten, es sei aber nicht wirtschaftlich für die Konzern-Riesen.

Die "Huhn und Hahn Initiative" ist aber nicht der einzige Lösungsansatz, um das Kükentöten zu beenden. Es gibt auch immer wieder Ansätze, das sogenannte Zweinutzungshuhn wieder zu etablieren, das gleichermaßen für die Produktion von Eiern und Fleisch geeignet ist. Diese Rassen wurden in den Nachkriegsjahren durch die effizientere Alternative ersetzt. Die Ausbeute beim Zweinutzungshuhn – wozu die Rasse Sandy eigentlich nicht gehört – ist zwar deutlich geringer als bei den spezialisierten Rassen, dennoch wird nach einer Möglichkeit gesucht, diese Tiere wieder marktfähig zu machen. Auch eine technische Lösung ist in der Entwicklung (siehe unten). Auf diese Forschungen will Hönig allerdings nicht warten. Und er sagt: "Solange die Initiative unterstützt wird, wird sie fortgeführt."