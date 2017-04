Mühlingen Großer Einsatz prägt den SV Gallmannsweil

Der SV Gallmannsweil kann das ganze Jahr auf viele Helfer zählen. Ebenso positiv wurde bei der Hauptversammlung die Entwicklung bei der Kooperation mit dem Nachbarverein Boll/Krumbach/Bietingen empfunden.

Viel gelobt wurde bei der Hauptversammlung die Treue der 481 Vereinsmitglieder des SV Gallmannsweil. Der Verein hat neben den aktiven Mannschaften, welche bereits im dritten Jahr in einer Spielgemeinschaft mit dem Nachbarverein SV Boll/Krumbach/Bietingen geführt werden, eine breite Palette an Angeboten. Im Bereich des Fußballnachwuchses wird durchgängig mit umliegenden Vereinen eine Möglichkeit geschaffen, sofern keine eigene Jugendmannschaft gemeldet werden kann. Auch gibt es drei Gymnastikgruppen. Sie alle, so wurde spätestens bei den Berichten schnell klar, könnten den Spielbetrieb nicht aufrecht erhalten ohne ihre Vorsitzenden, den Vorstand, die Trainer, oder auch die Trikotwäscherin, den Platzwart und eine lange Reihe weiterer ehrenamtlich tätiger Vereinsmitglieder.

Auch der Bericht des Kassierers Berthold Wegmann zeigte, wie viel Betrieb über das ganze Jahr notwendig ist, um den Verein am Leben zu halten. Die von den Kassenprüfern gelobte Kassenführung in drei Wirtschaftsbereichen führte im weiteren Verlauf der Versammlung zur Entlastung des Kassierers und des gesamten Vorstands. Auch Bürgermeister Manfred Jüppner lobte die Tatkraft und die Bemühungen der Mitglieder, den Verein und das Vereinsheim intakt zu präsentieren. Durch die Renovierung der Kabinen sowie der Nasszellen und des Eingangsbereichs wurde die Vereinskasse stark geschmälert. Hierfür gab es als Trostpflaster einen Dank, denn der Hausherr lobte einen kostenlosen Breitbandanschluss aus.

Aus sportlicher Sicht hatte Vorsitzender Stefan Traber eine nicht ganz so erfreuliche Nachricht zu präsentieren. Die Anzahl der Schiedsrichter gehe erschreckend rapide zurück, und so könnte es eventuell schon bald passieren, dass in der Kreisliga C oder B die Heimspiele selbst geleitet werden müssten. Er rief alle potenziellen Schiedsrichter auf, sich hierzu Gedanken zu machen und sich zu melden. Aktuell hat der SV Gallmannsweil mit Marco Traber nur noch einen aktiven Schiedsrichter gemeldet.

Auch im Bereich der Jugendarbeit wünschte sich Achim Ramsperger mehr Betreuer. Mit der Aussage: "Die Jugend ist unsere Zukunft" unterstützte er die Ausführungen des scheidenden Jugendleiters Stefan Lohr. Dieser sprach sich für eine gute durch den Heimatverein mitbetreute Jugendarbeit aus, in deren Mittelpunkt der Spieler und eine gute Gemeinschaft stehen müssen. Damit könnte man die Jugendlichen später wieder mit den Wurzeln des Vereins verbinden. Markus Wetter vom Nachbarverein lobte ebenfalls die gute Zusammenarbeit beider Vereine bei den Aktiven, desgleichen im Jugendbereich, und unterstrich die Verbundenheit mit den Gallmannsweilern mit dem Bekenntnis zu "früheren Sünden", als sein Verein offensiv junge gute Spieler abgeworben habe, diese aber danach wieder zum SV Gallmannsweil zurückkehrten und diesem weiterhin die Treue hielten. Dies spiegelte sich am Versammlungsabend in den sportlichen Lebensläufen einiger Geehrter wider.

