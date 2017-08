Mühlingen Großer Aufwand für stabile Fahrbahn bei Schwackenreute

Eine Spezialfirma stabilisiert die Bundesstraße 313 bei Schwackenreute. Dabei werden wegen des schwierigen Untergrundes auch Ankerpfähle gesetzt.

Die Sperrung der Bundesstraße 313 und die Umleitung des laufenden Verkehrs zwischen Stockach und Meßkirch auf Höhe Schwackenreute wird noch bis Ende September andauern. Stephan Belke vom Regierungspräsidium Freiburg steht für die Neubauleitung Singen für diese Maßnahme in engem Kontakt mit einem bauftragten Ingenieurbüro sowie der ausführenden Firma Terra Spezialtiefbau. Er zeigte sich im Gespräch mit dem SÜDKURIER zufrieden mit dem Verlauf der Arbeiten. "Der Untergrund zeigte sich bisher wie erwartet", so seine Aussage. Dies habe dazu geführt, dass die 70 Meter lange Bohrpfahlwand planmäßig erstellt werden konnte.

Meterlange Drahtgitterkörbe säumen nun verfüllt mit Beton die Fahrbahn hin zur Böschung am Fahrbahnrand. Zur Sicherung der Fahrbahn werden in einem weiteren Bauabschnitt sogenannte Ankerpfähle schräg unter die Fahrbahn eingebohrt. "Hier werden ähnlich wie bei einem Dübel zuerst mit einer weiteren Spezialtiefbaumaschine Löcher in den Untergrund gebohrt und ebenfalls mit Eisenkörben und Beton verfüllt", erklärt er das Prinzip bildhaft, ohne Plan und Baustellenbesuch.

Wenn die Ankerpfähle eingebohrt und verfüllt sind, gehe die Tiefbaufirma nochmals einen Schritt weiter. Mit einem sogenannten Kopfbalken, welcher ebenfalls betoniert werde, werden die beiden Pfahlgründungen miteinander verbunden, um die Stabilität der Tragdecke in Zukunft auf Zug halten zu können.

Eine fehlende Stabilität hatte sich in den vergangenen Jahren mit Setzungen und einer stark abgesenkten Fahrbahn für alle Fahrer bemerkbar gemacht und führte zu dieser dringend erforderlichen Baumaßnahme. Als letzter Bauabschnitt steht eine Erneuerung der Fahrbahn von Schwackenreute bis nach Mühlweiler an. Der genaue zeitliche Rahmen und die entsprechende Umleitungsstrecke werden vermutlich in rund einer Woche absehbar sein, schätzt Stephan Belke. Der SÜDKURIER wird rechtzeitig darüber informieren.