Mühlingen Gespräch mit Europaabgeordneter Gesine Meißner (FDP): Was Europa über das Dorf wissen muss

Bei dem Gespräch legten die Landfrauen auch einen Forderungskatalog vor. Im Gespräch forderten Zuhörerinnen, dass EU-weit gleiche Maßstäbe bei der Überwachung der Lebensmittelproduktion angewandt werden müssten

Mühlingen (sk) Die Landfrauen des Bezirks Stockach-Engen hatten zu einem Gespräch mit der Europaabgeordneten Gesine Meißner (FDP) eingeladen. Zuerst ging es um einen Blick auf die Arbeit der Politikerin. "Ich wurde ganz oft in Wahlen gegen Männer gewählt", sagte sie mit Selbstbewusstein, an dem es ihr wohl in keiner Phase ihres Lebens mangelte. Geboren wurde sie als Bauerntochter in der Lüneburger Heide. Der Ackerbau mit Kartoffeln und Milchvieh waren feste Stützen des elterlichen Hofes. Ihr Vater war politisch ebenfalls engagiert und vertrat die Landwirtschaft im berufsständischen Verband auf Kreisebene. Sie selbst erachtete sich lange Zeit als unpolitisch, bis eine Entscheidung des Vaters sie mit zwölf Jahren anregte, sich mit der Gesellschaft zu beschäftigen. Fortan wuchs in ihr der Wunsch, Dinge verändern zu wollen.

Nach ihrer Schulausbildung studierte sie Gesang, dann zog es sie ins Hotelfach. Dann war sie als Berufsschullehrerin im Bereich der Hauswirtschaft tätig und fand den Weg in die Landfrauenarbeit. 13 Jahre lang war sie stellvertretende Direktorin im Bildungshaus ihres eigenen Landesverbands der Landfrauen und gab Seminare für Männer. Als freiberufliche Trainerin bot sie Seminare an. "Politik war nie mein Plan", erzählte sie den Frauen im Gespräch, bei dem sie eine unwahrscheinliche Vielfalt an Talenten und Fähigkeiten aufzählte. Mit Freude stellten dann die Frauen Fragen zu ihrer politischen Arbeit, die sie mit viel Weitblick beantwortete. Sie genießt die Arbeit als Europaabgeordnete, dies wurde mit jeder Antwort spürbar.

Aktuell vertritt sie auf Europaebene den Norden Deutschlands ebenso wie Sachsen-Anhalt. Einer ihrer Arbeitsschwerpunkte ist der Umweltausschuss. Auch die europäische Agrarpolitik gehört zu ihren Themen. Denn die Landfrauen sprachen über die Sicherheit der Lebensmittel ebenso wie über die Notwendigkeit, dass die Überwachung der Lebensmittelprodution EU-weit gleich sein müsse. "Es kann nicht sein, dass wir in Deutschland die einzigen sind, die die Kontrollen überhaupt machen und am Ende noch höhere Standards einhalten" so die Botschaft der Bäuerinnen, die Gesine Meißner baten, sich für den Erhalt der Lebensqualität im ländlichen Raum zu erhalten. Wenn die landwirtschaftlichen Betriebe erhalten bleiben, könne auch die Kulturlandschaft erhalten bleiben. Ferner sei es unabdingbar, dass die europäische Union dafür sorge, dass die kommende Generation an Verbrauchern bereits in der Schulzeit einen Bezug zu Lebensmitteln und deren Verarbeitung bekomme. Auch der Flächenverbrauch wurde thematisiert.

Maria Gohm aus Aach sprach Ausgleichsmaßnahmen an und forderte, dass bei der Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen auch große Gewerbegebiete mit denselben Maßstäben wie die Landwirtschaft gemessen würden. Vertreterinnen der Landfrauen übergaben der Europaabgeordneten außerdem einen Forderungskatalog.

Forderungen

Beim Gespräch mit Gesine Meißner übergaben die Bezirksvorsitzenden Andrea Lang, Karina Stengelin und Doris Eichkorn die Forderungen der baden-württembergischen Landfrauenverbände. Die Chancengleichheit müsse bei der Schulbildung berücksichtigt werden, wenn finanziell schwächere Familien die Beförderungskosten nicht bezahlen könnten. Auch die Erwachsenenförderung sei ein Thema, da Frauen im ländlichen Raum nur durch Fördergelder Zugang zu Wissen erhielten.