Mühlingen Gemüsebauer bringt ein Stück Reichenau nach Mühlingen

Der Gemüsegärtner Benjamin Wagner baut in Schwackenreute ein vier Hektar großes Gewächshaus. Ein Tag der offenen Tür ist im Rahmen der Eröffnung im Dezember geplant.

Es geht mit großen Schritten dem Ziel entgegen: "Die Arbeiten kommen gut voran, und in rund zwei Wochen werden wir die Gewächshäuser mit Glas eingedeckt haben", sagt Benjamin Wagner, Initiator des Bio-Gemüse-Großprojektes in Schwackenreute. Was dann kommt, ist in diesem Jahr eine erste Kultur, die bereits biologisch produziert werde, allerdings noch als Umstellungsware verkauft wird. Aktuell denkt der Reichenauer hierbei an Produkte wie Rucola, Radieschen, Spinat oder den beliebten Baby Leaf Schnittsalat.

Anfang Dezember sollen alle Interessierten die Möglichkeit erhalten, im Rahmen der Eröffnung das vier Hektar große Gewächshaus, die Sortierhalle und die Mitarbeiterunterkunft in Augenschein zu nehmen. Die Dimensionen, in welcher der Reichenauer in Schwackenreute plant, sind für einen normalen Verbraucher riesig. Um allerdings dem Lebensmittel-Einzelhandel als verlässlicher Partner und Lieferant willkommen zu sein, ist sie in der heutigen Zeit notwendig. Die Wurzeln von Benjamin Wagner liegen auf der Gemüseinsel Reichenau, bereits seine Groß- und Urgroßeltern waren dort Gemüsebauern. Erich und Isberga Blum, haben ebenso wie Gertrud und Reinhold Wagner ihre Leidenschaft für den Gemüseanbau an Benjamin Wagner vererbt. Seine Eltern Berndt und Ingrid Wagner unterstützen ihren Sohn nach wie vor im Familienbetrieb. Seit er im Jahr 2008 in diesen eingetreten ist, hat er den gesamten Betrieb auf Bioland-Gemüseanbau umgestellt und hiermit Neuland innerhalb der Familie betreten. Im Jahr 2015 übernahm er den gesamten Betrieb von seinen Eltern und betreibt neben einer Vielzahl von Kaltgewächshäusern auf der Reichenau auch seit 2013 ein drei Hektar großes Gewächshaus in Aach sowie 60 Hektar Ackerland auf der Insel Reichenau.

Auf direkt an die Gemüseinsel angrenzenden Gemarkungen betreibt Benjamin Wagner Gemüsebau im Freiland.

Im Sommer rechnet er in der Spitze mit bis zu 40 Beschäftigten, im Winter, wenn die Häuser gereinigt und wieder für die Pflanzung vorbereitet werden, sind es etwa 15 Mitarbeiter. Beheizt wird das Glashaus über eine rund ein Kilometer lange Fernwärmeleitung von einer benachbarten Biogasanlage, welche vom Kernort Schwackenreute aus direkt über das Feld hin zu seinem Glashaus verläuft. Benjamin Wagner plant mit einer konstanten Versorgung von 1,6 Megawatt. Ein Wärmepufferspeicher mit 3000 Kubikmeter warmem Wasser ist ebenso wie ein mit Folie bedecktes Regenrückhaltebecken mit 12 000 Kubikmeter Volumen beim Glashaus errichtet. Mit dem auf den Dachflächen aufgefangenen Niederschlagswasser könne er rund 75 Prozent der Kulturen bewässern. Hierzu habe er drei unterschiedliche Bewässerungsmöglichkeiten, welche je nach Jahreszeit, angebauter Kultur oder auch deren Wuchsstadium eingesetzt werden können.

So wichtig wie Wagner die Entscheidung war, seinen Betrieb auf Biolandbau umzustellen, ist ihm auch, seine Produkte regional zu vermarkten. Deshalb liefert er all seine Erzeugnisse an die Reichenau Gemüsegenossenschaft, welche sich um die Vermarktung und die Gespräche mit dem Lebensmittel-Einzelhandel kümmert. Er ist Erzeuger in der Genossenschaft und fest verbunden mit der Gemüseinsel.

Da die Reichenau zugleich eine touristisch geprägte Insel und ein beliebter Wohnort ist, stehen nur begrenzt Anbauflächen zur Verfügung. Ein von vier jungen Gemüsebauern geplantes Großgewächshaus im Inselinneren ließ sich angesichts zahlreicher Projektgegner nicht realisieren. Um die Mengen- und Qualitätsanforderungen großer Einzelhandelsketten das ganze Jahr über erfüllen zu können, sehen sich die Mitglieder der Gemüsegenossenschaft gezwungen, in der weiteren Region nach Flächen für große Gewächshäuser zu suchen, wie jetzt in Schwackenreute.

Der Zeitplan

Das Investitionsvolumen des Projektes der Firma Bio Gemüse Wagner in Schwackenreute beträgt 10,5 Millionen Euro. Einweihung des neuen Standortes soll Anfang Dezember 2017 sein. Dann öffnet die Familie Wagner mit Benjamin Wagner und seiner Verlobten Katharina Werkmeister die Türen des neuen Glashauses für die Besucher. Die ersten Pflanzen (Tomaten, Gurken und Paprika) für die Ernte im Jahr 2018 werden ab Februar gepflanzt. Bereits nach fünf Wochen gibt es Gurken und nach zwölf Wochen Tomaten und Paprika aus Schwackenreute zu kaufen. (ich)