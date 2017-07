Mühlingen Gemeinderat Mühlingen erhöht die Elternbeiträge

Derzeit werden 14 Prozent der Kosten für Kinderbetreuung in Mühlingen durch Gebühren gedeckt. Die Steigerung erfolgt in mehreren Stufen.

Viele Diskussionen im Gemeinderat finden zwar öffentlich, jedoch wenig beachtet statt. Ganz anders ist es, wenn Themen wie Öffnungszeiten und Kosten der gemeindlichen Betreuungseinrichtungen für Kinder oder Schulen beraten werden. Jährlich geben der Gemeinde- und Städtetag, ebenso die kirchlichen Fachverbände als Träger vieler Betreuungseinrichtungen im Land ihre Empfehlungen heraus, was die Kalkulation der Elternbeiträge für Kindergärten oder Krippen betrifft. Während aktuell noch Gemeinden rund um Stockach oder der dortige Stadtrat sich mit der Frage beschäftigen vom badischen auf das württembergische Modell umzusteigen, hat dies der Mühlinger Rat schon am 1. September 2010 getan. "Man entschied sich für eine Umstellung hin zu dem sozialverträglicheren Modell, bei welchem alle Kinder unter 18 Jahren welche in einer Familie leben, berücksichtigt werden", so Mühlingens Kämmerer Klaus Beck.

Der Elternbeitrag deckt bei weitem nicht die Kosten, welche die Träger durch Unterhalt und Löhne zu tragen haben. Allein die Lohnkosten von 523 600 Euro für die beiden Kindergärten Mühlingen und Zoznegg, gepaart mit Unterhaltskosten von 41 700 Euro und einigen Nebenkostenstellen summieren sich auf den Ansatz von 635 600 Euro. Dabei wird nach Abzug der Einnahmen durch Elternbeiträge zur Betreuung ein Defizit von 383 200 Euro von der Gemeinde getragen.

In der jüngsten Sitzung beschlossen die Ratsmitglieder eine schrittweise Anpassung der Elternbeiträge. Bisher deckten die Elternbeiträge nur rund 14 Prozent der Ausgaben. Aktuell gibt es in Mühlingens Einrichtungen zehn Familien mit einem Kind, 40 mit zwei Kindern, 17 mit drei Kindern und immerhin sieben Familien mit vier Kindern. Für sie sehen die Beiträge am Beispiel eines Kinderkrippenplatzes wie folgt aus: Ab dem 1. September kostet der Platz bei sechs Stunden am Tag an fünf Tagen die Woche für eine Familie mit einem Kind 325 Euro (2018/19: 335 Euro), mit zwei Kindern 242 Euro (249), bei drei Kindern 164 (169) und bei vier Kindern nur noch 65 Euro (67).

Bei einem Beispiel im Kindergarten mit einer Betreuungszeit von 40 Wochenstunden bei einem Kind 111 Euro (114), bei zwei Kindern 84 Euro (87), bei drei Kindern 56 Euro (58) und beim vierten Kind 18 Euro (19).

Die leichte Erhöhung im Jahr 2018/19 liegt in zwei Schritten zwischen rund sechs bis acht Prozent. Auch über eine Anpassung der Mittagessenspreise wurde diskutiert. Die Gemeinde subventioniert die Verpflegung der Kinder in hohem Maße und will dies auch weiterhin tun.