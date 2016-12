Mühlingen Geburtstagsständchen für den Pfarrer

Hartwig-Michael Benz feiert seinen 75. Geburtstag. Ans Aufhören denkt er nach eigener Aussage allerdings noch lange nicht.

Pfarrer Hartwig-Michael Benz hatte die Einwohner aus Mühlingen zur Feier seines 75. Geburtstages in Form eines Stehempfanges, am Heiligen Abend ins Mühlinger Gasthaus eingeladen. Diese Einladung nahmen Vereine wie die beiden Kirchenchöre aus Mühlingen und Zoznegg, ebenso wie das ehemalige Gemeindeteam aus Mühlingen, die Vertreter der Seelsorgeeinheit Stockach gemeinsam mit Pfarrer Michael Lienhard an.

Eine zuerst nicht enden wollende Schlange von Gratulanten, die die Hand des Pfarrers schütteln wollten, dann die Ansprache von Bürgermeister Manfred Jüppner, der im Namen der politischen Gemeinde aber auch im Namen des Kirchenchores Mühlingen dem rüstigen Jubilar für sein schaffen dankte, und ihm zur Freude ein kleines musikalisches Geschenk mitgebracht hatte. "Wir wissen, dass es sein Lieblingslied ist, deshalb haben wir sehr gerne einen schönen Satz des Stückes – Von guten Mächten einstudiert", so Uwe Müller Dirigent und Chorleiter. Hübsch verpackt in Form von Chorgesang und einer durch Sopransängerin Birgit Bruder gesungenen Strophe. Auch Zozneggs Kirchenchor gratulierte mit Gesang und einer kurzen und sehr persönlich zugeschnittenen Ansprache durch Vorstand Reinhold Stroppel, der befand, dass es ab und zu schon auch einmal zwischenmenschlich knistern, man aber immer mit Pfarrer Benz wieder auf eine gute Ebene zurückkommen könne. Mit dem afrikanischen Lied Siyahamba, das alle im Saal zu einem großen Chor vereinigte, brachten die Sänger viel Frohsinn in die Mienen der Besucher. Munter klatschte und Sang der gesamte Saal. Hieran knüpfte Pfarrer Michael Lienhard geschickt an. Das mitgebrachte Geschenk, eine Kerze mit dem Logo der Seelsorgeeinheit zeige drei grüne Viertel. Diese könnten für die vergangenen drei mal 25 Jahre seines Lebens aufgeteilt werden, das dritte seine gut 25 Jahre in Mühlingen.

Das letzte Viertel brach quasi mit dem von Lienhard am Klavier begleiteten und von allen Anwesenden gesungenen "Viel Glück und viel Segen" an. Pfarrer Hartwig-Michael Benz dankte allen Anwesenden für Ihr kommen, für die Glückwünsche und verkündete mit einem Schmunzeln, dass er noch lange nicht ans Aufhören denke. So lange es seine Gesundheit zulasse, werde er sehr gerne den Aufgaben und der Herausforderung der Betreuung der Mühlinger Ortsteile nachkommen. Ganz besonders freue er sich über die Unterstützung, die er in allen Kirchen durch Mesner, Ministranten, das Team der Pfarrgemeinderäte und viele ehrenamtlicher Helfer habe. Dies sei sehr wertvoll.

Ganz besonders freue es ihn auch, dass der Mainwanger Organist Ludwig Buhl gekommen war um ihm zu seinem Ehrentag zu gratulieren, und nach einer schweren Operation auch zwischenzeitlich im Alter von 90 Jahren wieder an der Orgel in Mainwangen die Gottesdienste mit ihm gemeinsam gestalten könne. "Wir haben einen Pakt geschlossen", verriet er den Gästen. "Zum 100. orgelt Herr Buhl, und ich zelebriere!". Auch Lucia Rösch dankte Pfarrer Benz im Namen aller Mühlinger Pfarrgemeinderäte für seine Liebe zu Mühlingen, und drückte dies mit einer kurzen Ansprache und einer sehr herzlichen Umarmung aus.

Die Seelsorgeeinheit

Pfarrrer Hartwig-Michael Benz lebt im Pfarrhaus in Mühlingen, in Sichtweite zur Pfarrkirche St. Martin. Seit 2014 gehört Mühlingen zur Seelsorgeeinheit Stockach. Die Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Edeltraud Mattes-Orschiedt, dankte dem Pfarrer in einer kurzen Ansprache. Die Seelsorgeeinheit Stockach umfasst laut des Stockacher Stadtpfarrers Michael Lienhard, etwa 7500 Katholiken. Die Seelsorgeeinheit Stockach wurde einst vergrößert, indem die bisher selbstständige Einheit Mühlingen hinzukam, die Mühlingen , Gallmannsweil, Mainwangen und Zoznegg umfasst.