Mühlingen Feuerwehrabteilung Gallmannsweil zieht Bilanz und wählt neu

Die Feuerwehr Gallmannsweil ist sehr zufrieden mit dem Jahr 2016, vor allem das zweitägige Fest sticht heraus

Die Feuerwehrkameraden der Freiwilligen Feuerwehr Mühlingen, Abteilung Gallmannsweil, trafen sich zum Rückblick auf 2016. Kommandant Heiko Baudler eröffnete die Jahreshauptversammlung, auch Bürgermeister Manfred Jüppner, sowie der Mühlinger Gesamtkommandant Markus Riffler waren unter den Anwesenden.

Nicht nur durch die insgesamt sieben Einsätze, bei welchen die Wehr technische Hilfe leisten musste, war das vergangene Jahr geprägt. Es gab unter anderem auch zahlreiche Einsätze wegen Unwettern. Schriftführer Thomas Renner blickte auch au das zweitägige Feuerwehrfest mit Fahrzeugweihe des neuen TSF-W samt Vorbereitungen zurück. Nachdem der Dorfplatz unterhalb des ehemaligen Rathauses durch die Gemeinde frisch saniert worden war, lag es nah auf selbigem und in dessen Nähe zu feiern. Zur Vorbereitung hatten die Kameraden einen Festausschuss gegründet, welcher sich insgesamt zu sieben Sitzungen inklusive einem Vor Ort Termin auf dem Festgelände getroffen hatte um den Platz für das Zelt und dessen Lage festzulegen. Am Festwochenende lief alles mehr als perfekt. Nach der Weihe des Fahrzeugs und einem Festgottesdienst im Zelt, der durch Pfarrer Hartwig-Michael Benz einen mehr als würdigen Rahmen für das Fest bildete, galt es, noch viel mehr als vom Ausschuss erwartete Gäste zu bewirten. Der Musikverein Zoznegg unterhielt mit schwungvollen Melodien. Auch die Kaffeestube mit herrlichen Torten, welche die Frauen gebacken hatten, erfreute sich sehr großer Beliebtheit. Am Montagabend beim Festausklang war das Wetter ebenfalls hervorragend. Erst in der Nacht ereilte dann die Gemeinde ein Unwetter. Auch hier gingen acht Wehrmitglieder aus Gallmannsweil in den Einsatz, um in anderen Ortsteilen zu helfen. Das Fest der Abteilung Gallmannsweil war ein voller Erfolg, auch in finanzieller Hinsicht, wie Kassier Florian Riedmaier bei seinem Bericht vermeldete.

Am Versammlungsabend gab es auch Wahlen. Schriftführer Thomas Renner übt seit bereits 15 Jahren das Amt des Schriftführers aus, und wurde von seinen Kameraden wieder einstimmig hierfür gewählt. Eine Veränderung gab es bei den Mitgliedern im Feuerwehrausschuss der Gesamtgemeinde. Josef Heine und Heinz Joos stellten ihren Posten zur Verfügung. Nachdem fünf Vorschläge aus der Versammlung gekommen waren, wurden die Mitglieder geheim gewählt. Insgesamt waren 20 Mitglieder stimmberechtigt. Heinrich Riedmaier, der bereits dem Ausschuss angehört, wurde mit 15 Stimmen wiedergewählt. Die neuen Mitglieder des Ausschusses sind Sascha Heidenfelder (20 Stimmen), Florian Held (16 Stimmen), Andre Schulte (15 Stimmen). Nicht mehr im Ausschuss ist Jürgen Geisler, auf welchen 12 Stimmen entfielen.