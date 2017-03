Mühlingen Fassungslosigkeit nach Tötungsdelikt an junger Frau: Todesursache steht fest

Ein Mann soll seine Freundin umgebracht haben. Eine Woche nach der Tat steht die Todesursache fest, aber die Ermittelnden halten sich mit Informationen zurück.

Mühlingen – Wer die Gemeinde Mühlingen im nördlichen Landkreis Konstanz kennt, der kennt eine Ansammlung von Dörfern, die sich in die Hügellandschaft zwischen Stockach und Meßkirch schmiegen. Eine scheinbar heile Welt, in der selten etwas Schlimmes passiert. Umso erschreckender wirkt da die Nachricht von einer Gewalttat, die sich vor einer Woche in der Gemeinde zugetragen hat.

Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizeipräsidium und Staatsanwaltschaft Konstanz hat ein Einwohner der Gemeinde am vergangenen Freitag dort seine Freundin getötet. Nach einer größeren Fahndungsaktion aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung wurde der Mann am Samstagabend auf einem Autobahnparkplatz an der A 8 zwischen Stuttgart und Ulm von einem mobilen Einsatzkommando festgenommen. Der Beschuldigte hat der Mitteilung zufolge gestanden, seine Freundin während eines handfesten Streits am Freitagabend umgebracht zu haben. Außerdem habe er nach seiner Vernehmung die Polizisten zu einem Waldstück beim Konstanzer Ortsteil Litzelstetten geführt. Dort habe er die Leiche hingebracht und abgelegt, wie es in der Mitteilung heißt. Inzwischen sitzt der Mann in Untersuchungshaft, der Tatvorwurf lautet auf Totschlag.

Die Ermittlungsbehörden sind mit Informationen, die über diese erste Pressemitteilung hinausgehen, extrem zurückhaltend. Wie hat sich die Tat abgespielt? Woher kam die Frau? Wer hat die Polizei gerufen? Markus Sauter, Pressesprecher des Konstanzer Polizeipräsidiums, sagt dazu nichts. Und auch Johannes-Georg Roth, Leitender Oberstaatsanwalt in Konstanz, lässt all diese Fragen unbeantwortet. Er verweist auf "sehr sensible Ermittlungen" und sagt: "Man darf dabei keine Ermittlungsansätze kaputt machen." Denn Antworten auf diese Fragen würden allesamt Hinweise auf wichtige Erkenntnisquellen geben – und diese dürfen für die Ermittler nicht verloren gehen. Roth erklärt das Interesse der Behörden so: "Es geht jetzt darum, den Hintergrund und die Motive der Tat aufzuklären und zu verstehen." Und es gehe um die Abgrenzung zwischen Mord und Totschlag, "da geht es um feine Unterscheidungen." Zeugenaussagen, die diese Arbeit erleichtern könnten, gebe es nicht.

Eine kleine Information gibt Roth aber doch an die Öffentlichkeit, und zwar zur Todesursache der Frau. Laut dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion sei diese "Ersticken durch Kompression der Luftröhre", wie er mit präzisen Fachbegriffen erklärt. Alltagssprachlich ausgedrückt: Die Frau konnte nicht mehr atmen. Zu allen weiteren Umständen der Tat gibt es keine offiziell bestätigten Informationen.

Dafür kursierten schon kurz nach Bekanntwerden der Nachricht zahllose Gerüchte in der Gemeinde und in der ganzen Region – über den Mann im Allgemeinen und über sein Verhältnis zu Frauen im Besonderen. Nachprüfbar sind die wenigsten davon. Wenn man sich unter den Nachbarn umhört, die an einem Nachmittag in der Wohnstraße anzutreffen sind, so hört man kein schlechtes Wort über den Beschuldigten. Da ist die Rede von einem "hilfsbereiten netten Nachbarn", den man nie laut oder aggressiv erlebt habe. Doch es gibt auch andere Gerüchte.

Oberstaatsanwalt Roth kann das Phänomen nachvollziehen: "Jeder will verstehen, wie es dazu kommen konnte." Ein großes Kommunikationsbedürfnis ist da nur verständlich. Und der Druck ist groß. So groß, dass sich das kleine Unternehmen, dessen Inhaber der Beschuldigte ist, dazu gezwungen sah, eine Erklärung auf seiner Internetseite und seinem Facebook-Profil zu veröffentlichen. Darin ist die Rede von grauenvollen Ereignissen und tiefer Bestürzung. Im sozialen Netzwerk wird seitdem lebhaft diskutiert. Das Unternehmen war gestern Nachmittag nicht zu erreichen.

Und in der Gemeinde Mühlingen? Dort herrsche ungläubiges Staunen, fasst Bürgermeister Manfred Jüppner die Stimmung in der Bevölkerung zusammen: "Alle sind geschockt, das spürt man." Es herrsche Fassungslosigkeit, man könne sich gar nicht vorstellen, dass eine solche Tat in dem Ort passiert sei. Noch dazu in einer Gemeinde, die in der Polizeistatistik eher dadurch auffalle, dass es kaum Kriminalitätsfälle gebe, so der Verwaltungschef – und wenn, dann verzeichne die Statistik höchstens Kleindelikte.

Auch für die Feuerwehr bekommt der vergangene Freitag in der Rückschau einen seltsamen Beigeschmack. Denn die Polizeibeamten haben zunächst die Feuerwehrleute verständigt, um wegen eines vermuteten Notfalls die Tür zu öffnen. Eigentlich sei das eine ganz reguläre Sache gewesen, berichtet der Mühlinger Feuerwehrkommandant Markus Riffler. Er selbst habe die Tür geöffnet, erzählt er, dabei aber keine Spuren einer Gewalttat gesehen. Was in dem Gebäude offenbar vorgefallen ist, habe er erst danach erfahren, sagt er. Und: "Dass auf dem Dorf so etwas passiert, das überrascht jeden."

Der Straftatbestand

Bei Straftaten gegen das Leben wird unter anderem zwischen Mord und Totschlag unterschieden. Was zu diesen beiden Straftatbeständen im Gesetzestext steht: