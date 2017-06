Mühlingen Fahrzeugbrand bei der Besetze: Auch die Bremsen haben versagt

Am Tag nach dem Fahrzeugbrand an der Straße zwischen Stockach und Zoznegg hat die Polizei weitere Informationen bekannt gegeben.

So ging dem Unfall ein Versagen der Bremsen an dem ausgebrannten Auto voraus, wie es in einer Pressemitteilung des Konstanzer Polizeipräsidiums heißt. Demnach gelang es dem Fahrer des Autos am Mittwoch gegen 17.45 Uhr nur mit Hilfe der Handbremse, sein Fahrzeug am Rand der Kreisstraße 6180 zum Stehen zu bringen. Außerdem haben laut der Meldung zahlreiche Leuchten auf dem Display im Tachobereich aufgeblinkt, im Frontbereich hat es gequalmt. Das Fahrzeug ist dann offenbar sehr schnell vollständig ausgebrannt. Die Polizei geht weiter von einem technischen Defekt als Brandursache aus.