Mühlingen-Zoznegg Eine einzigartige Fasnachts-Aktion in Zoznegg

Der Zoznegger Narrenpolizist Philip Uhl lädt Narrenelternpaare und Narrenpolizisten zu einem großen Umzug ein.

Am kommenden Wochenende übernehmen die Narrenpolizisten der Region das Regiment in Zoznegg. Der Zoznegger Narrenpolizist Philip Uhl feiert sein zwölfjähriges Dienstjubiläum und hat aus diesem Anlass ein großes Treffen für die Narrenelternpaare und die Narrenpolizisten der Region organisiert, dessen Auftakt der Dämmerumzug am Samstag, 28. Januar, mit viel Schellengeläute der Hästräger einleutet. Start des Umzuges nach der Aufstellung am Ortseingang Zozneggs aus Richtung Stockach kommend ist um 17.03 Uhr. Der Umzugsweg führt der Hauptstraße folgend durch die Zoznegger "Schneid" hin zur Weiherbachhalle, in die dann die 110 Umzugsteilnehmer um 18.07 einziehen werden.

Der Umzug selbst wird durch die Narrenpolizisten und Narreneltern der 118 Zünfte der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee ein recht buntes Bild für die Besucher abgeben. Nach einer offiziellen Begrüßung beginnt dann der gesellige Teil des Jubiläumsabends um 19.58 mit einer Vielzahl von Showeinlagen und Tanz- und Unterhaltungsmusik mit der Gruppe Da Capo. Für die Showeinlagen konnte Philip Uhl gleich drei Gardetanzgruppen engagieren. So werden die Garden aus Boll und Wahlwies sowie die Zoznegger Burggarde auftreten. Ganz besonders freut sich Uhl auch auf den Auftritt der Hohentwiel-Teufel, eine Guggenmusik aus Singen, welche den Besuchern mächtig mit Stimmungsmusik einheizen will.

"Es ist eine einzigartige Veranstaltung", so Uhl, in dieser Art und Weise hat es solch ein Treffen noch nie gegeben. "Meist wird solch ein Treffen an einem Narrentreffen mit angehängt, einen Umzug wie wir ihn veranstalten, gab es bisher noch nie", so Uhl. Die Schneckenbürgler Narrenzunft und ihr Präsident Uwe Theis freuen sich sehr über das Engagement ihres Vereinsmitglieds und hoffen auf viele Besucher beim Umzug. Dieses Wochenende sind in der Region keine großen Fasnachtsveranstaltungen – gute Gelegenheit also, die fünfte Jahreszeit in Zoznegg gemeinsam mit den Narrenpolizisten einzuläuten.