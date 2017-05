Zwei Schwerlastmatten sind aus einem Stapler verschwunden. Die Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben zwei Schwerlastmatten aus einem Stapler an einer Baustelle am Bahnhof in Schwackenreute entwendet. Laut einer Pressemeldung der Polizei ereignete sich der Diebstahl zwischen Freitagabend und Montagmorgen. Der Schaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Zeugen sollen sich melden bei der Polizei Stockach unter Tel. (07 77 1) 93 91 0.