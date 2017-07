Mühlingen Die Sorge um den Landarzt treibt auch Mühlingen um

Die Mühlinger zeigen großes Interesse an einer Gesprächsrunde mit Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz über die Gesundheitsversorgung auf dem Land.

Nicht alle Tage hat man eine derartige Anhäufung von Bundestagsabgeordneten in der Region. Der Bundestagsabgeordnete Andreas Jung und seine Parteikollegin Annette Widmann-Mauz waren nach Mühlingen gekommen, um vor Ort im Gespräch mit dem CDU Ortsverband die Sorgen und Nöte der Bewohner und auch Wähler im ländlichen Raum anzuhören. Diese waren in großer Anzahl in das Gasthaus Adler gekommen, noch dazu am frühen Nachmittag. Nach einem gut einstündigen Einstieg in Form eines Referates der parlamentarischen Staatssekretärin des Bundesministers für Gesundheit gab es dann auch die Möglichkeit für die anwesenden Zuhörer, ihre Fragen zu stellen oder auch die eine oder andere Botschaft mit nach Berlin zu geben.

Neben einer Vielzahl von Ortsvereinsmitgliedern waren auch der ehemalige Landtagsabgeordnete Wolfgang Reuther, ebenso wie der Geschäftsführer der Krankenhaus Stockach GmbH, Berthold Restle, mit einem gut vorbereiteten Skript zum Termin erschienen. Andreas Jung brachte es auf den Punkt. "Wenn die Kneipe im Dorf schließt, dann geht auch der Bäcker und am Ende sitzt man ohne Arzt da." Auch Anette Widmann-Mauz sah hier einen Zusammenhang. Die Ketten im ländlichen Raum, egal ob Gastwirtschaft und Dorfladen, oder – wie sie es formulierte – Apotheke, Arzt und Bäcker sind es, welche die Lebensqualität auf dem Lande ausmachen. Die Gemeinde Mühlingen hat hier noch einiges an Infrastruktur vorzuweisen, und die Bürgerinnen und Bürger helfen sich wo möglich selbst.

So ist es auch dem Engagement der Vorsitzenden des CDU Ortsvereins, Gabriele Jüppner-Luig, zu verdanken, dass es in Mühlingen noch einen Allgemeinmediziner gibt. Sie selbst bekannte jedoch ganz klar, dass die Grenznähe zur Schweiz ein entscheidender Faktor für die Standortwahl junger Ärzte sei. Sie selbst, die sie die Praxis in Mühlingen gemeinsam mit einem Kollegen als Nebenbetriebsstätte führt, konnte eine Vielzahl von Problemen der Landärzte aufzeigen. Der immens hohe Verdienst locke die Ärzte und qualifizierten Pflegefachkräfte in die benachbarte Schweiz. Das Hinterland habe dann oft das Nachsehen.

Den Kampf kleiner Krankenhäuser, die Gewährleistung einer Regelversorgung im stationären Bereich auch im ländlichen Raum zu erhalten, beleuchtete Berthold Restle. Sich zu spezialisieren, sei das eine. Dem riesigen Berg von Behandlungen in der Ambulanz, für welche man 24 Stunden eine Besetzung aufrecht erhalten müsse, sei das andere. "Seit dem Wegfall der Praxisgebühr sind die Notfallpraxen der nächstgelegenen Krankenhäuser oftmals vom Patienten gesehen auch die nächstgelegene Versorgungsmöglichkeit", so Restle, der mit dieser Aussage den Finger tief in die Wunde steckte. Worauf die Staatssekretärin unumwunden zugab: "Wir müssen zu einem fairen Vergütungsmechanismus kommen."

Auch der häusliche Versorgungsbereich nach einer Operation und der "blutigen Entlassung", wie Widmann-Mauz sie umschrieb, sei ein in Zukunft wichtiges und immer mehr an Bedeutung gewinnendes Thema. Hier wolle man einen "Carebereich" fördern, in welchem die Patienten dann bis zu ihrer vollständigen Genesung von Pflegepersonal fachkundig umsorgt werden können. Hier gibt es offensichtlich für die Zukunft manche Zusatzchance für kleine Krankenhäuser im Land, sich zu behaupten. Zusätzliche Angebote getrennt vom regulären Betrieb könnten ein rettender Anker und ein Alleinstellungsmerkmal werden.

Masterplan 2020

Der CDU Ortsverband Mühlingen und die JU im Dorf sind zwischenzeitlich auch auf landes- und bundespolitischer Ebene keine Unbekannten mehr. Die Ortsvereinsvorsitzende Gabriele Jüppner-Luig, welche als Allgemeinmedizinerin tätig ist, hat mit der Veranstaltung rund um die Versorgung und Pflege im ländlichen Raum offensichtlich den Nerv der Mitglieder getroffen. 37 Zuhörer hatten die Möglichkeit, sich über die Pläne der CDU für die zukünftige Versorgung der Bewohner des ländlichen Raumes in Punkto Gesundheit und Krankenversorgung zu informieren. Der Masterplan 2020, welcher gemeinsam vom Bundesgesundheitsministerium und den 16 Gesundheits-, Kultus-, Wirtschafts- und Finanzministern verhandelt wurde, soll zu einer Verbesserung der Versorgung mit Landärzten führen. Anwesend waren auch Mühlingens Bürgermeister Manfred Jüppner und Bürgermeister Florian Zindeler aus Hohenfels. (ich)