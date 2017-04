Mühlingen Der Birknerhof ruft: Ostertheater in Mühlingen feiert 20. Aufführung

In Mühlingen findet an Ostern zum 20. Mal die traditionelle Theateraufführung statt. Die Schauspieler proben das Stück "Die drei eisernen Junggesellen" und auf das Publikum wartet eine Überraschung.

Jedes Detail ist den Schauspielern wichtig. Und so greift Reinhard Traber kurz vor Probenbeginn noch schnell zur Bohrmaschine und bringt an der Stalltür des Bühnenbilds einen Öffnungshaken an. In diesem Jahr steht er beim Ostertheater als Alois Birkner auf der Bühne in der Schlossbühlhalle. Er ist einer drei eisernen Junggesellen, die der Komödie ihren Namen geben. In ihr Zuhause, den Birknerhof, nimmt die Theatergruppe um Gründerin Cordula Romahn das Publikum an in zwei Vorstellungen mit.

Wie jedes Jahr finden die Aufführungen am Ostersonntag und -montag statt. Für die Schauspieler sind es aber zwei ganz besondere Abende, denn das Mühlinger Ostertheater feiert mit ihnen das 20-jährige Bestehen. In diesen zwei Jahrzehnten begeisterte die Truppe immer wieder die Besucher aus Mühlingen und weit darüber hinaus. Die Schauspieler proben immer in den sechs Wochen vorher regelmäßig abends und kümmern sich auch selbst ums Bühnenbild. Zum Theatergeburtstag steht dieses Mal sogar zwei kleine Gebäude auf der Bühne.

Cordula Romahn, die jedes Jahr das Stück auswählt, hatte “Die drei eisernen Junggesellen” von Hans Lellis schon länger im Auge. “Ich bestelle bei den Verlagen immer verschiedene Texte, lese sie und mache mir Gedanken, ob die Charaktere zu den Schauspielern passen”, erzählt sie. Zum 20-jährigen Bestehen kam nun das Stück von Lellis zum Zug. Sechs Schauspieler stehen darin auf der Bühne. In den Vorjahren waren teilweise bis zu zwölf beteiligt, aber es variiert immer etwas. Und worum geht es in dem Stück? Spielort ist der Birknerhof, auf dem Sixtus, Alois und Matze Birkner wohnen.

Ihre Hauswirtschafterin wird plötzlich krank und drei Frauen stellen bald schon das Leben der Männer auf den Kopf. Dabei fliegen schon auch mal die Möbel. Mehr verrät Cordula Romahn noch nicht, damit es spannend bleibt. Aber sie sagt: “Dieses Jahr gibt es auch noch eine Überraschung.” Diese habe mit dem 20-jährigen Theaterbestehen zu tun.

In den 20 Jahren Ostertheater hat sich vieles verändert, erzählt Cordula Romahn. Die Schauspieler haben inzwischen moderne Plattenmikrophone vorne an der Bühne und Hängemikrophone über dem Bühnenbild. Damit sind die Schauspieler freier und auf jeden Platz in der großen Halle sehr gut zu hören. Über die Jahre ist auch ein Fundus an Kostümen gewachsen. Je nach Stück kommen aber auch Dinge aus den Kleiderschränken der Mühlinger oder zum Beispiel Leihgaben vom Stadttheater Konstanz zum Einsatz. Dieses Jahr ist alles ländlich. Es gibt unter anderem Trachten, Arbeitskleidung und Gummistiefel. Wichtig sei dabei, dass sich alle in ihren Kostümen wohlfühlen, sagt Cordula Romahn. Und so Manches aus den Kellern und Dachböden der Schauspieler kommt als Requisit zu neuen Ehren. Eine Laterne aus dem Hause Romahn erleuchtet die Eingangstür des Birknerhofs und ein massiver Holzkorb, den Petra Schweikart mitgebracht hat, macht sich perfekt neben einer Bank vor der Scheune. So entsteht Stück für Stück und mit viel Liebe zum Detail der Birknerhof.

Jetzt in den Tagen vor der der Premiere sind täglich Proben und langsam kommt auch das Lampenfieber. “Das fängt immer in der Woche vorher an”, sagt Stephanie Riedmaier. Auch Cordula Romahn ist im 20. Theaterjahr noch aufgeregt. “Das gehört dazu”, lacht sie. Aber alle Schauspieler wissen: Wenn sie am Sonntag erst mal draußen auf der Bühne stehen und die erste Sätze gesagt haben, verfliegt das schnell.

