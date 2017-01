Mühlingen Dackelorden für Säckelmeister Claus Schwarz

Claus Schwarz erhält Orden der Narrenvereinigung für sein langjähriges Engagement

Mühlingen – Besser hätte man Claus Schwarz nicht überraschen können, als mit dem Dackelorden, einer besonderen Auszeichnung der Narrenvereinigung Hegau Bodensee. Der Säckelmeister der Mühlinger Sunnelöscherzunft bekam von Ewald Hermann, Landvogt der Landschaft Heuberg, während der jüngsten Narrenversammlung den Orden und eine kunstvoll gestaltete Urkunde überreicht. Zunftmeisterin Josefine Traber ließ den neuen Träger des Dackelordens gemeinsam mit den anderen Mitgliedern mit einem dreifachen und kräftigen "Lösch d´Sunn" hochleben. Einen Dackelorden wird von der Narrenvereinigung eigens Personen verliehen, welche sich bereits 15 Jahre in leitenden Ämtern, wie des Zunftmeisters dessen Stellvertreter oder als Säckelmeister oder Archivar, verdient gemacht haben.

Die Verdienste des aktuellen Säckelmeisters ließ Hermann mit einem kurzen Rückblick auf dessen Tätigkeiten für den Verein Revue passieren. Seit 1998 ist er Elferrat, in dieser Zeit bis zum heutigen Tag hat er schon viel Verantwortung für die Sunnelöscherzunft in den unterschiedlichsten Ämtern getragen. Als stellvertretender Zunftmeister aber auch als Säckelmeister. "Das Narrentreffen am 17. und 19. Februar, wird mein letztes großes Highlight in meinem Amt werden, danach gebe ich wie bereits seit einigen Jahren angekündigt mein Amt endgültig in andere Hände", sagte Claus Schwarz.

Dann werde er sich gänzlich der Brauchtumspflege ohne Verantwortung widmen, wie er offen bekennt. Die Dorffasnacht sei ihm wichtig, doch als Kassier trage man eigentlich immer Verantwortung und könne diese dann auch nur bedingt genießen. So wolle er auch ganz besonders Simone Traber und Regina Keller danken, welche ihm jährlich zum Auftakt am Schmotzigen Donnerstag den Kassendienst abgenommen hätten. Bei den bunten Abenden tritt er jährlich mit den Mühlinger "Vokalakrobaten" auf, und verzaubert die Zuhörer mit spitzfindig gereimten Liedern. Er war bereits mehrfach Narrenvater, und trat sogar mit einem Harem von drei Frauen an.