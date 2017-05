Mühlingen Burg- und Schlossgeschichten (6): Zozo, Snecco und ihr Zuhause

Von der Sneccemburch bei Zoznegg gibt es heute nur noch wenige Mauerrreste und über ihre Geschichte ist wenig bekannt.

Die Sneccemburch ist fast im Dunkel der Zeit versunken. Der Zoznegger Narrenverein hält mit seinem Namen aber die Erinnerung an sie aufrecht. Er hat sich die einstige Festung als Fasnachtssymbol auserkoren und die Narren nennen sich seither Schneckenbürgler. Der historische Name Sneccemburch existiert nur noch in den Geschichtsbüchern, heute ist die Rede von der Schneckenburg.

Die ältere Leute im Ort wissen noch von auf dem Bergholz vorhandenen Fundamenten und Mauerresten am westlichen Bergrücken hoch über dem Dorf. Die steinernden Zeitzeugen sind von Moos und Gestrüpp überwachsen. Dem ehemaligen Ortspfarrer von Hoppetenzell, Alois Sartory, der seelsorgerisch auch für Zoznegg zuständig war, ist es zu verdanken, dass die historische Vergangenheit der ehemaligen Burg der Fachwelt erhalten bleibt. In mühevollen Recherchen hat er Fakten und geschichtliches Material zusammengetragen. Seine Nachforschungen, weitere Informationen aus dem Landesarchiv und Quellen im Oberbadischen Geschlechterbuch Heidelberg zeichnen die Geschichte der alemannischen Burg oder Veste nach, die mit der Geschichte und dem Namen von Zoznegg verbunden ist. Der Name Zoznegg wird im Althochdeutschen aus der Zusammensetzung der Worte Zozo und ekka zurückgeführt. Zozo ist der Name eines alemannischen Sippenführers, ekka steht für Bergeck oder Bergvorsprung. Beide Begriffe weisen auf die Zeit zwischen 650 und dem Jahr 1000 hin, die Zeit vor und während Karl dem Großen (768-814).

Sippenführer Zozo hat sich also an einem Bergvorsprung niedergelassen, so der Chronist. Es ist aber nicht ganz geklärt, ob er dies zuerst in Zoznegg bei Pfullendorf (Burgweiler) oder in Zoznegg bei Stockach war. Welche Siedlung zuerst entstand, ist ungeklärt, schreibt der Chronist. Vermutet wird, dass Sippenführer Zozo die römische Befestigung auf dem Burgenhölzle weiter ausgebaut hat. Die von ihm erweiterte Befestigung wurde von seinen Nachkommen später zu einer Burg ausgebaut. Der große Platz um diese war zur Aufnahme der Landbevölkerung in Kriegszeiten befestigt worden. Die Burg wird allerdings erstmals im Jahre 1180 in einer Urkunde als Sneccemburch erwähnt, in der ein Ritter Snecco wohnt, von dem die Burg den Namen hat. Snecco war vermutlich ein Nachkomme des Zozo.

Ritter Snecco verkaufte oder vererbte in der Zeit zwischen 1180 und 1221 die Sneccemburch an den Ritter Walter von Callenberg (Waltherus de Chalnberc), was durch mehrere Urkunden belegt ist. Dieser hatte sechs Söhne. Der Jüngste, Friedrich, wurde Nachfolger seines Vaters und Inhaber der Burg. Er wiederum hatte zwei Söhne, Wolf der Ältere und Wolf der Jüngere. Wolf der Jüngere (genannt Wölfeli) wurde 1350 Nachfolger seines Vaters Friedrich und Besitzer der Schneckenburg und zugleich Schutzvogt des Klosters Heiligenberg. Er hatte drei Söhne: Rüdiger, Friedrich (auch Wolf der Jüngere) genannt und Frick. Wolf der Jüngere wurde Nachfolger und übernahm die Herrschaft Sneccemburch. Sein Bruder Rüdiger hatte einen Sohn namens Heinrich, der der "Zotznegger Kilchherre" genannt wurde. Er baute 1398 in Zoznegg eine Kapelle zu Ehren des Heiligen Vitus. Diese existierte noch bis zum 30-jährigen Krieg. Nach deren Zerstörung wurde erneut eine Kapelle errichtet. Anstelle dieses sich in der Ortsmitte befindenden kleinen Gotteshauses wurde im Jahr 1923 die heutige Vizus-Kirche an der Bahnhofstraße erbaut.

Als das Rittertum seinem Ende entgegenging, wurden Burgen und Güter verkauft oder die ehemaligen Ritter nahmen einen Dienst bei Fürsten und Königen an. Andere wurden zu Raubrittern oder Wegelagerern, um sich am Leben zu erhalten. Im Jahr 1465 kaufte der österreichischen Erzherzog Sigismund die Herrschaft Sneccemburch und vereinigte sie mit der Landgrafschaft Nellenburg zu einem vorderösterreichischen Verwaltungsbezirk.

Die Serie

Stockach und seine Umgebung stecken voller historischer Schätze und Geheimnisse. Es gibt bekannte Burgruinen und Schlösser, aber auch Bauten und historische Persönlichkeiten, die vom Nebel der Zeit umhüllt sind. Die Serie „Burg- und Schlossgeschichten“, die in loser Reihenfolge erscheint, wirft Schlaglichter auf weniger bekannte Geschichten, Sagen oder Personen, die mit den Burgen und Schlössern im Raum Stockach zu tun haben. (löf)