Mühlingen Bürgerversammlung in Mühlingen: Breitbandausbau ist das beherrschende Thema

Regelrechter Besucheransturm bei Bürgerversammlung. Fast alle Besucher interessieren sich für schnelles Internet. Bürgermeister Manfred Jüppner spricht aber auch über Kinderbetreuung, Schulen und Baugebiete. Flächen für Gewerbebetriebe sind gesucht.

Die jährlichen Bürgerversammlungen haben in Mühlingen bereits Tradition und sie sind im Allgemeinen gut besucht. Doch in diesem Jahr übertraf der Besucheransturm die Planungen der Verwaltung bei Weitem. Denn 110 Bürgerinnen und Bürger waren wohl fast ausschließlich wegen eines Themas gekommen, dem Bau eines gänzlich neuen Telekommunikationsnetzes innerhalb der Gesamtgemeinde.

Doch zuerst streifte Bürgermeister Manfred Jüppner in seiner Rede diverse andere im Jahreslauf und in den vergangenen Monaten getätigten Investitionen und umriss die finanzielle Situation der Gemeinde. Ein Beispiel im Bereich der Ausgaben, für die in der Gemeinde Mühlingen äußerst großzügig Geld bereitgestellt wird, ist die Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Die Schülerzahlen sind mehr als positiv, und gerade im Bereich der Ganztagesschulbetreuung sowie in den Kindergärten und auch in der Kinderkrippe habe man immense Personalkosten zu tragen. Hier appellierte Jüppner, dass das Land stärker in die Pflicht genommen werden müsse. Da man letztlich die vom Land gewollten Personalschlüssel zugrunde lege, sollten auch die Personalkostenzuschüsse seitens des Landes steigen. Besonders bedauerte Jüppner die Situation, dass die Stelle der Schulleitung der Grundschule in Mühlingen noch immer – ebenso wie in anderen Orten – zu besetzen sei und es an Bewerbungen fehle. Auch hier legte er den Finger deutlich in die Wunde und verwies erneut auf das Land, welches die Attraktivität für die Schulleiterstellen wieder ins Auge nehmen müsste.

Auch in der Bürgerversammlung führte dann der Weg hin zur privaten Gemeinschaftsschule, die mit einem jährlichen Aufwand von 150 000 Euro für die Gemeinde eine beachtliche Unterstützung erhält. Er würdigte das Engagement des Trägervereins und wünschte diesem viel Erfolg beim Einwerben von Spenden und beim weiteren Schulbetrieb. Aufgrund sehr guter Annahme der Schule durch die Eltern in der Region ließe dieser im kommenden Schuljahr wohl eine jahrgangsgetrennte Klassenbildung erwarten.

Bei der baulichen Entwicklung präsentierte Jüppner dann die neuesten Baugebiete in Mühlingen mit dem Anschluss im Bereich Vettersbrunnen-Breite und Im Göhren, in direkter Nachbarschaft zum Rathaus. Bei den Flächen für Gewerbetreibende sehe es allerdings aktuell nicht so rosig aus. Hier gebe es zwar durchaus Bedarf, allerdings habe die Gemeinde aktuell keine Flächen in Besitz, die hierfür vorgesehen werden könnten. Was die Oberflächenformen angeht, ist Mühlingen in dieser Hinsicht in einer schwierigen Lage. Hier signalisierte Jüppner sehr deutlich, an entsprechenden Flächen interessiert zu sein, sofern sie der Verwaltung angeboten würden.

Den größten Raum an Information und Zeit beanspruchte allerdings die Information der Bürger zum Thema Breitband und dessen Ausbau. Hierzu war neben Jüppner auch der für die Fachplanung zuständige Andreas Bross vom Ingenieurbüro Reckmann anwesend. Mittels Bildern und einzelnen Mustern veranschaulichte er den Ablauf des Einbaus der Leerrohre und der Glasfaserkabel und wies deutlich darauf hin, dass für die entsprechenden Bauarbeiten gerade beim Anschluss des Rohres bei der Durchführung in das Gebäude größte Sorgfalt für die Arbeiten gelte. "Wenn das Rohr einen Wulst durch nicht fachgerechtes Kürzen hat oder es geknickt wird, können die Fasern, die über ein Luftkissen dann von einer Fachfirma eingeblasen werden, eventuell diesen nicht überwinden und sie müssen dann das Rohr aufgraben, was für immense Mehrkosten und einen Zeitmehraufwand sorgt", so sein eindringlicher Hinweis an die Bürger, sich für solche Arbeiten an Fachfirmen zu wenden. Wer also einen Anschluss an das Glasfasernetz möchte, sollte, sobald die entsprechenden Kolonnen sich in seinem Ortsteil befinden, mit diesen in Kontakt treten. Oder besser noch sofort bei der Gemeindeverwaltung ein entsprechendes Formular zur Interessensbekundung an einem Anschluss ausfüllen.

Schnelles Internet

gibt es bei Edwin Sinn unter Telefon (0 77 75) 93 03 15 oder über hauptamt@muehlingen.de

Beim Breitbandausbau in Mühlingen gibt es zwei Fallgruppen. Alle Personen, die keine höhere Downloadrate als 50 Megabit pro Sekunde brauchen, können in den Dorflagen auch zukünftig über das bestehende Netz aus Kupferkabeln versorgt werden. Die Einzelgehöfte, Hecheln, Schwackenreute und eine Vielzahl von Gewerbetreibenden werden hingegen direkt mit Glasfaser versorgt. Hier sind möglicherweise keine Kabelverzweiger erreichbar, die eine Versorgung mit 50 Megabit pro Sekunde gewährleisten würden. Die Gemeinde verlegt 34 Kilometer Leerrohre von der Gemarkungsgrenze von Eigeltingen kommend in Richtung Mindersdorf. Das Investitionsvolumen liegt bei mehr als vier Millionen Euro. (ich)