Mühlingen Breitband-Internet zum Greifen nah: Fachplaner informiert in Mühlingen über Kosten für Gemeinde und Hausbesitzer

Die ersten Lehrrohre für schnelles Internet in Mühlingen sind verlegt, die Arbeiten laufen weiter. Der zuständige Fachplaner hat im Gemeinderat nun Fragen zu den Kosten für Hausanschlüsse beantwortet und der Bürgermeister gab Hinweise für die Hausbesitzer. Die Gemeinde hat einen Einheitspreis für die Verlegung ausgearbeitet.

Das Thema Breitband beschäftigt Mühlingens Gemeinderat immer wieder. So auch in der jüngsten Sitzung als Ingenieur Andreas Broß vom Ingenieurbüro Reckmann als zuständiger Fachplaner in Sachen Tiefbau die Fragen des Rates beantwortete. Die Versorgung mit schnellem Internet rückt nun in greifbare Nähe.

In großen Strecken im Außenbereich liegen bereits viele Kilometer Leerrohre. Nun haben seit rund einer Woche auch die Arbeiten in den Orten begonnen. Bürgermeister Manfred Jüppner stellte fest, dass das Interesse der Grundstückseigentümer vielfach vorhanden ist, und solch ein Anschluss eine hervorragende Ausgangsleistung für alle Hausbesitzer und Bewohner ist. Es stelle sich nun die Frage der Kostenverteilung unter der Anschlussnehmern in den Ortsteilen. Wer die Sicherheit einer Leistung von annähernd 50 Megabit pro Sekunde haben möchte, müsse sich für die Rohrverlegung entscheiden. Das sei am einfachsten, so lange die Bautrupps noch in den jeweiligen Straßenzügen sind. Dann wird das Leerrohr bis zum gewünschten Punkt (üblicherweise bis zum Hausanschlussraum) verlegt.

Im öffentlichen Bereich trägt die Kosten die Gemeinde, auf dem Grundstück selbst hat dann der Eigentümer die Kosten für den entsprechenden Einbau zu tragen. Für alle Bürger, die sich für einen Anschluss an das künftige Netz entschließen, hat der Rat mit einer intensiven Diskussion einen Einheitsanschlusspreis erarbeitet. Die Kostenberechnung wurde in 450 Euro für die Tiefbauarbeiten, 950 Euro für die Glasfaserbereitstellung und 250 Euro für den Kasten als Endpunkt im jeweiligen Haus angesetzt. Der Endpreis für den Anschluss im öffentlichen Bereich liegt somit bei 1650 Euro.

Dies werden die Gemeinde bezahlen, um jeden Grundstückseigentümer gleich zu behandeln. Die Unterschiede liegen dann bei Kosten, die jeder Grundstückseigentümer dann selbst noch für die Erdarbeiten auf seinem Grundstück zu tragen hat und eventuell weitere hausinterne Installationsarbeiten. Natürlich kommen auch weiterhin Kosten wie bei einem normalen Wechsel zu einem anderen Telefonanbieter auf die Anschlussnehmer oder die Gebühren für die Benutzung des Internets hinzu.

„Wenn uns jemand vor 15 Jahren von Übertragungsraten für jeden Haushalt von bis zu 50 Megabit pro Sekunde erzählt hätte, hätten wir ihn für verrückt erklärt", sagte Broß. Nun sei die Möglichkeit geschaffen, bei einem jeweiligen Internetanbieter in der Zukunft mit dem bestehenden Glasfasernetz noch mehr Leistung angeboten zu bekommen." Bürgermeister Manfred Jüppner stellt fest, die Entscheidung für einen Glasfaseranschluss stelle ganz klar eine Aufwertung des Objekts dar. "Bei Veräußerungen von Immobilien wird ganz sicher auch der Glasfaseranschluss eine Wertsteigerung ermöglichen.“

Die Leitung in das Gebäude und der Kasten im Gebäude bleiben im Besitz der Gemeinde. Es können nur Glasfaseranschlüsse in Häuser gelegt werden, wenn sich die Hausbesitzer gleichzeitig für einen Neuvertag beim zukünftigen Anbieter bereit erklären. Jüppner wies hierbei deutlich darauf hin, dass die Interessenten auf ihre jeweiligen Kündigungszeiten bei ihrem bisherigen Anbieten achten sollen.

In welchen Straßen Lehrrohre verlegt werden können

In folgenden Straßen in den Dorfkernen Mühlingen, Gallmannsweil, Mainwangen und Zoznegg ist ein direkter Internet-Anschluss mit Lichtwellenleiter über Leerrohre möglich:

Gallmannsweil: Garmanstraße, Kapellenweg, Waldgass und Alpenblick (nördlicher Abschnitt).

Garmanstraße, Kapellenweg, Waldgass und Alpenblick (nördlicher Abschnitt). Mainwangen: Eschbachstraße, Dr-Karl-Ott-Straße bis zu Kreuzung mit der Meßkircher Straße, Meßkircher Straße und Berghölzleweg.

Eschbachstraße, Dr-Karl-Ott-Straße bis zu Kreuzung mit der Meßkircher Straße, Meßkircher Straße und Berghölzleweg. Mühlingen: Schlossstraße, Hombühlstraße bis Haus Nr. 24, Sonnenrain (ohne die Sackgasse), Im Letten, Haldenrainstraße ab Mühlbach Haus Nr. 3 bis Ortsende, Hauptstraße im südlichen Teil Haus Nr. 11 und 13 sowie im nördlichen Teil bei den Hausnummern 41, 43, 45, 47 und 47a, Abzweigung Haldenrainstraße (bis Bergstraße 15), Drei Lerchen, Fallentor und Vettersbrunnen.

Schlossstraße, Hombühlstraße bis Haus Nr. 24, Sonnenrain (ohne die Sackgasse), Im Letten, Haldenrainstraße ab Mühlbach Haus Nr. 3 bis Ortsende, Hauptstraße im südlichen Teil Haus Nr. 11 und 13 sowie im nördlichen Teil bei den Hausnummern 41, 43, 45, 47 und 47a, Abzweigung Haldenrainstraße (bis Bergstraße 15), Drei Lerchen, Fallentor und Vettersbrunnen. Zoznegg: Bahnhofstraße, Stockacher Straße ab Ortsmitte bis Einmündung Am Weiher auf beiden Seiten und von aus dort bis Postweg (nur gerade Hausnummern), Am Weiher, Postweg, Hohenfelser Straße, Nordseite Hopfenbühl bis Abzweig Im Brünnle, Straße Im Brünnle und Sommerhofstraße bis zum Ortsende.

Bahnhofstraße, Stockacher Straße ab Ortsmitte bis Einmündung Am Weiher auf beiden Seiten und von aus dort bis Postweg (nur gerade Hausnummern), Am Weiher, Postweg, Hohenfelser Straße, Nordseite Hopfenbühl bis Abzweig Im Brünnle, Straße Im Brünnle und Sommerhofstraße bis zum Ortsende. Schwackenreute: Bahnhof Schwackenreute, Berenberg, Hecheln, Mühlweiler an der Kreisstraße, Bruckwiesen und in der Regel alle Höfe und Wohngebäude im Außenbereich.

Wer in diesen Bereichen Interesse an einem Glasfaseranschluss für schnelles Internet hat, sollte sich umgehend bei der Gemeinde Mühlingen unter der Telefonnummer (0 77 75) 93 03 0 wenden oder per E-Mail an Bürgermeister Manfred Jüppner b@muehlingen.de