vor 2 Stunden Ramona Löffler Mühlingen/Konstanz Auftakt von Mühlinger Totschlagsprozess: Angeklagter wird zwei Stunden lang vernommen

Am Landgericht Konstanz hat am Mittwochmorgen der Prozess gegen einen Mühlinger begonnen, der seine Freundin im Streit erstickt hat. Er ist geständig. Bei seiner Vernehmung am Vormittag ergaben sich bisher noch nicht veröffentlichte Aspekte aus der Beziehung und Vorgeschichte.