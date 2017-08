Mühlhausen-Ehingen Zusammenstoß auf Mühlhauser Schlossstraße

71-jährige Autofahrerin wird bei Verkehrsunfall leicht verletzt.

Beim Zusammenstoß zweier Autos wurde am Samstagmorgen eine Frau in Mühlhausen-Ehingen laut Polizei leicht verletzt. Die 71-jährige Twingo-Fahrerin war auf der Schlossstraße unterwegs, als sie von einer 60-jährigen Dacia, die gegen 11.40 Uhr die Straße Hohenkräher Bühl befuhr und in die Schlossstraße einfahren wollte, übersehen wurde. Es kam zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Renault Twingo. Beim Aufprall erlitt die 71-jährige Renault-Fahrerin, wie es im Polizeibericht heißt, leichte Verletzungen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.