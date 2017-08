Mühlhausen-Ehingen Riesen-Investition in Trinkwasserversorgung für Mühlhausen-Ehingen

Ein wichtiges Projekt konnte in Mühlhausen-Ehingen vom Rat auf den Weg gebracht werden: Rund 650 000 Euro fließen in die Wasserversorgung

Technik und Sicherheit der Trikwasserversorgung soll der Zeit angepasst werden, erläuterte Bürgermeister Hans-Peter Lehmann in der jüngsten Ratssitzung. Ein wichtiges Element wird der Austausch der bisherigen Ozon-Wasseraufbereitung durch eine sogenannte Ultrafiltrationsanlage sein. Diese und weitere Änderungen an der Verfahrenstechnik seien unter anderem durch die neue Trinkwasserverordnung und den darin festgelegten geringeren Grenzwerten für die Trübung, erforderlich geworden. Erst müsse aber noch ein Nebengebot abschließend geprüft werden, bevor die Arbeiten beginnen können. Der Gemeinderat hat die Verwaltung beauftragt, nach abgeschlossener Prüfung die Vergabe nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten durchzuführen. Für die Verfahrenstechnik werden rund 330 000 Euro veranschlagt. Für Investitionen in Elektrotechnik und Datenfernübertragung wird die Gemeinde rund 260 000 Euro ausgeben. Unter den fünf Bietern konnte sich die Firma Füllgrabe & Teubner aus Kirchberg den Auftrag sichern. Weitere Arbeiten sind auch aus Sicherheitsgründen erforderlich, zum Beispiel der Einbruchsicherheit. Für Metallbauarbeiten erhielt unter vier Bietern die Firma Benz aus Sulzburg für rund 27 000 Euro den Auftrag, die Firma Wolfgang Braun aus Eigeltingen konnte als einziger Bieter den Auftrag über rund 31 000 Euro für Erd-, Beton,- und Maurerarbeiten entgegennehmen. Bürgermeister Hans-Peter Lehmann unterstrich die Notwendigkeit der sicheren Wasserversorgung. Die bestehenden Anlagen seien aus den 80ziger Jahren und nicht mehr auf dem Stand der Technik, so Lehmann.