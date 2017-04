Mühlhausen-Ehingen Richtfest beim Neubau der Verkehrspolizei-Zentrale in Mühlhausen

Land investiert über 6,6 Millionen Euro für des Ausbau des Verkehrskomissariats im Zuge der Polizeistrukturreform

Die Polizeistrukturreform mache Mühlhausen-Ehingen zu einer Gemeinde mit recht hohem Anteil an Polizei, gab Thomas Mürder, Chef des Polizeipräsidiums Einsatz aus Göppingen, zum Richtfest des neuen Verkehrskomissariats zu Protokoll. Das bisherige Autobahnpolizeirevier soll im Zuge der Reform zur Zentrale der Verkehrspolizei werden und auch den taktischen Einsatzzug Bodensee beherbergen. Vergangenes Jahr wurde dehalb ein Neubau begonnen. Jetzt ist der Rohbau fertiggestellt: Auf dem Flachdach des Neubaus am Polizeistandort Mühlhausen flattern die Fähnchen des Richtbaums. "Das ist ein tolles Gebäude, wir werden uns mit unseren Kräften sehr wohl fühlen", erklärte Mürder. Und auch Bürgermeister Hans-Peter Lehmann lobte die Architektur in schlichter Form mit betonten Fenstern: "Ein Kompliment an die Architekten und das Amt." Jetzt hofft er, dass auch das Bestandsgebäude noch aufgehübscht wird.

"Trotz Regen, Schnee und Kälte hat das Team vom Bau die Wände und Decken betoniert und gute, zuverlässige und unfallfreie Arbeit geleistet", hob Thomas Steier in seiner Begrüßung hervor. Er ist Leiter des Amtes Vermögen und Bau in Konstanz, das für die Projektabwicklung zuständig ist. Zum Richtfest begrüßte er Handwerker, eine Abordnung des Polizeipräsidiums und Gäste. Sein Dank und der aller weiteren Redner galt allen an diesem Projekt Beteiligten.

Der Neubau beinhaltet Büro- und Bereitschaftsräume für das Verkehrskommissariat, im nördlichen Gebäudeteil sind die Bereitschaftsräume der Einsatzeinheit Bodensee vorgesehen. Mit einer Länge von 54 Metern und knapp 13 Meter Breite in Stahlbauweise errichtet, verfügt der Neubau über eine Nutzfläche von 1574 Quadratmetern.

Wie Architekt Bernd Stadelmann vom Planungsbüro BSS aus Nürnberg ausführte, wurden 1200 Kubikmeter Beton und 130 Tonnen Stahl eingebaut. Um die Einflugschneise des vorhandenen Hubschrauberlandplatzes nicht einzuschränken, ist die die Höhe auf zwei Geschosse begrenzt. Der Neubau wird mit einem Steg mit dem Bestandsgebäude verbunden, in dem künftig die Bundesautobahn-Fahndung untergebracht wird.

Der Neubau

Bauherr ist das Land Baden-Württemberg. Die Projektabwicklung liegt beim Landesbetrieb Vermögen und Bau, Amt Konstanz. Die Gesamtkosten für Neubau und Sanierung des Bestandsgebäudes belaufen sich auf 6,6 Millionen Euro. Dazu kommen Kosten für polizeispezifische Maßnahmen. Fertigstellung des Neubaus ist Mitte 2018 geplant. Die Ausführung als Klinkerfassade entspricht dem Passivhausstandard. Dazu ist die extensiv begrünte Flachdachkonstruktion für eine mögliche, zukünftige Photovoltaikanlage vorgesehen. (ros)