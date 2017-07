Mühlhausen-Ehingen Polizei findet Marihuana im Wert von rund 60.000 Euro - Haftbefehl

Bei einer Fahrzeugkontrolle haben Beamte des Verkehrskommissariats Mühlhausen-Ehingen mehrere Pakete mit insgesamt rund acht Kilogramm Marihuana sichergestellt.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung berichteten, hatten die Beamten das Auto mit niederländischem Kennzeichen am Montagnachmittag auf dem Parkplatz Bruckried kontrolliert. Zunächst stellten sie fest, dass die angebrachten niederländischen Kennzeichen für ein anderes Auto zugeteilt waren, während das kontrollierte Auto in Polen zugelassen war.



Nachdem sich Verdachtsmomente ergeben hätten, dass der 26 Jahre alte Fahrer unter Drogeneinfluss stehe, hätten sich die Beamten das Auto genauer angesehen. Dabei stießen sie im Kofferraum auf mehrere Pakete mit insgesamt rund acht Kilogramm Marihuana im Verkaufswert von rund 60 000 Euro. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz erließ das zuständige Amtsgericht Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen wegen des Verdachts der illegalen Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.