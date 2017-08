MühlhausenEhingen PC-Senioren über Dorfgrenzen gefragt

In Mühlhausen-Ehingen gibt es eine hilfsbereite Seniorengruppe, die fit macht im Umgang mit Computern. Ihre Dienste werden immer beliebter.

Mühlhausen-Ehingen – Wenn man weiß, wie es geht, ist es ganz einfach. Werner Ulbrich von den PC-Senioren hat mit nur wenigen Klicks die Eingabe für ein neues Passwort für den E-Mail-Zugang von Claudia Winterhalder auf den Schirm gezaubert. "Bei ,Konto hinzufügen' den roten Punkt anklicken, und schon sind Sie drin", erklärt er fachgerecht und gibt gleich den Rat, das Passwort auf einen Zettel zu schreiben. Die PC Senioren des Senioren-Arbeitskreises Mühlhausen-Ehingen sind fit im Umgang mit Computern und geben Unterstützung für Einsteiger und auch Fortgeschrittene. Claudia Winterhalder nutzt ein Laptop und ein Handy, aber sie sagt: "Es gibt immer wieder etwas zu fragen, und da sind die PC-Senioren eine sehr gute Adresse." Gemeinsam mit Monika Utz hatte sie bei Eröffnung der Computeria vor vier Jahren einen Einführungskurs gemacht und gesteht: "Wir hatten keine Ahnung."

Das hat sich in der Zwischenzeit geändert. "Heute ist ohne Internet vieles gar nicht mehr möglich", denkt Monika Utz zum Beispiel an Einladungen von Vereinen, die nur noch per E-Mail versendet werden. Beim Aktionstag wollte sie sich über die Erstellung eines Fotobuches informieren. Deshalb war auch Hannelore Gehring gekommen, auch sie möchte den Anschluss nicht verlieren und fühlt sich bei den PC-Senioren gut beraten: "Toll, dass es die gibt."

Die Computeria kommt über die Dorfgrenzen hinaus gut an. Schon 200 Teilnehmer haben in Kursen oder Einzelstunden ihr Wissen erweitert. Sprecher Ekkehard Stihl: "In zwangloser Atmosphäre zeigen wir, wie man einen Computer bedient, sich mit Programmen, E-Mail, Internet zurechtfindet." Für Doris Warl sind Smartphone oder WhatsApp dank Unterstützung der PC-Senioren kein Problem. Nun suchte sie Rat bei der Wahl eines Tablets.

der PC-Senioren im Schulgebäude Mühlhausen ist dienstags von 10-12 und donnerstags von 16-18 Uhr geöffnet. Anmeldung und Infos über Kurse unter Telefon (0 77 33) 24 24 oder (0 77 33) 54 14 oder unter www.senioren-muehlhausen-ehingen.de/pc-senioren