Mühlhausen-Ehingen Neues Stück des Männergesangsvereins: Von Kaviar und Hasenbraten

Pünktlich zum Start des neuen Jahres bringt die Theatergruppe des Männergesangsvereins ein neues komödiantisches Stück zur Aufführung. Darin kommt ein Schlosser zu einem unerwarteten Geldsegen, den er vor der Polizei verbergen muss.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

"Kaviar und Hasenbraten" heißt der neue Schwank der Theatergruppe des Männergesangvereins (MGV) Mühlhausen-Ehingen. Auch wenn es der Titel vermuten lässt: In dem Stück geht es nicht nur um das leibliche Wohl der Protagonisten.

Da ist zum einen Schlosser Max Steiner, gespielt von Fritz Schoch, der sagt: "Ich tue mehr so vor mich hin schlossern." Was zur Folge hat, dass vor Monatsende schon Ebbe in der Kasse ist und seine Frau Elvira, alias Beate Enz-Kraus, sich im Dorf Essbares für das Abendessen ausleihen muss.

Über Umwege landet im Haus der Steiners extravagantes Diebesgut, das der Familie einen unerwarteten Geldsegen bringt. Um Dorfpolizist Jürgen Frank, der dem plötzlichen Reichtum auf der Spur ist, von seiner Fährte abzubringen, hat die flippige Tochter Steiner, gespielt von Kathrin Kriebisch, die grandiose Idee, den plötzlichen Geldsegen durch eine Kunstausstellung von Leihgaben des Pariser Louvre zu erklären. Ob das gelingt ist fraglich, denn dem Dorfpolizisten steht seine brave, aber neugierige Ehefrau, gespielt von Luzia Niestroj, zur Seite. Diese verrät: "Da er so schusselig ist, schreibe ich für ihn die Protokolle."

Neben der verworrenen und vor allem komischen Handlung macht das Stück auch optisch einiges her. Da stolziert Irmgard Docktor in selbstgestrickten Socken und Stöckelschuhen über die Bühne. Und auch Bernadette Heizmann mutiert zu einer feinen Dame in entsprechender Aufmachung.

Wieder mit von der Partie sind die beiden Urgesteine der Truppe, Fritz Schoch und Karlheinz Löffel. Schoch feiert mit der diesjährigen Aufführung sein 30. Theaterjubiläum als Darsteller und führte im Laufe seiner Bühnenkarriere auch immer wieder Regie. Löffel ist seit 25 Jahren in der Theatergruppe des MVG aktiv. Auch nach so einer langen Zeit gibt es für ihn Herausforderungen: Für das neue Stück musste er zwölf Sätze Italienisch lernen.



Aufführungen sind am Samstag, 7. Januar um 19.30 Uhr, und am Sonntag, 8. Januar um 14 Uhr, in der Mägdeberghalle.