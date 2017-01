Mühlhausen-Ehingen Neuer Magnet für Pferdefreunde im Hegau

Krämer Pferdesport kündigt den Bau einer neuen Filiale in Mühlhausen-Ehingen an. Gemeinderat genehmigt den Bauantrag.

Mit Stolz präsentierte Bürgermeister Hans-Peter Lehmann den Bauantrag der Firma Krämer-Pferdesport in der jüngsten Gemeinderatssitzung: Das Unternehmen, das seit über 50 Jahren Ansprechpartner für Pferdesport ist, plant im Gewerbegebiet 'Im Kai' einen Fachmarkt zu errichten. Auf rund 6000 Quadratmetern wird der Spezialist für Reitsport einen Fachmarkt im bekannten Stil bauen. Das 1967 von Dressurreiter Richard Krämer in Bad Kreuznach gegründete Unternehmen wurde vor inzwischen über 40 Jahren von der Familie Schmeckenbecher übernommen und verlegte seine Firmenzentrale nach Hockenheim. Von dort aus errichtete die Firma in Deutschland insgesamt 27 Niederlassungen. Dazu kommen vier österreichische Filialen, die alle im gleichen Baustil errichtet sind.

Bürgermeister Lehmann bezeichnete es als eine Bereicherung für die Gemeinde. Ausschlaggebend für die Entscheidung, eine Niederlassung hier zu bauen, seien die Nähe zur Autobahn und die günstige Lage für Schweizer Kunden, erläuterte Lehmann und sieht in der Ansiedelung einen Magneten für das Gewerbegebiet am Ortseingang. Baubeginn sei nächstes Frühjahr und man rechne mit der Eröffnung 2018. Damit habe man ein attraktives Gebiet, zumal demnächst auch noch ein Drogeriemarkt hinzukomme.