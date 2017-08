Singen Musikverein und Chor bieten traumhafte Klänge

Das Adventskonzert des Musikvereins Mühlhausen hält, was sich die Besucher versprochen hatten. Auch der Kirchenchor überzeugt bei seinem Auftritt.

Mühlhausen-Ehingen – Der Musikverein Mühlhausen bot auch in diesem Jahr musikalischen Hochgenuss bei seinem Adventskonzert in der Pfarrkirche St. Peter und Paul. Zur Tradition ist es inzwischen geworden, den Kirchenraum für das festliche Konzert zu nutzen. Denn die Pfarrkirche, die mit ihrer schnörkellosen Architektur und dem Langhaus mit hohen Wänden an eine Basilika im romanischen Baustil erinnert, bietet eine Akustik vom allerfeinsten. Der Musikverein Mühlhausen unter der Leitung seines Dirigenten Heiko Post verstand es, die perfekten Verhältnisse für die Zuhörer ideal umzusetzen und mit ihrem Repertoire aus majestätisch-getragenen, feierlichen und auch zarten, anmutigen Stücken die Konzertbesucher in den Bann zu ziehen. Zu den Höhepunkten des Adventskonzerts zählte dabei sicherlich das "Adagio" aus dem Konzert für Klarinette und Orchester A-Dur KV 622 von Wolfgang Amadeus Mozart, wobei Nathalie Dallath das Solo traumhaft schön spielte. Die Bankreihen in der Kirche waren dicht besetzt, als am späten Nachmittag das traditionelle Adventskonzert des Musikvereins Mühlhausen den Kirchenraum mit Musik erfüllte.

Hannes Deuer, der 1. Vorsitzender des Musikvereins Mühlhausen, hob in seiner Begrüßungsansprache hervor, dass das Adventskonzert 2016 dem Ehrendirigenten Franz Graf gewidmet sei, der in diesem Jahr seinen hundertsten Geburtstag gefeiert hätte. Graf habe nicht nur 30 Jahre lang als Dirigent den Verein musikalisch geprägt, sondern auch den Kirchenchor geleitet und sei viele Jahre als Organist in der Mühlhauser Pfarrgemeinde tätig gewesen.

Neben dem Musikverein bereicherte der Kirchenchor Mühlhausen unter der Leitung von Johannes Graumann das Adventskonzert mit seinem Gesang. Spannend war der Gegensatz zwischen dem vollen, intensiven Klang der Blechblasinstrumente, die den Kirchenraum erfüllten – und den zarten, beinah sphärischen Klängen, die hoch oben vom Chor aus – begleitet vom Organisten Florian Dold – herniederschwebten. In ihren Gedanken zum Advent brachte Brigitte Ammelounx den Besuchern die Geschichte des Adventskranzes näher, der in seiner heutigen Form 1839 im evangelischen Norddeutschland eingeführt worden sei. Als Fazit bleibt, dass der Musikverein Mühlhausen wieder mal bewies, auf welch hohem Niveau er sich bewegt.

Den nächsten Auftritt haben die Musiker für Heiligabend geplant. Traditionelle Weihnachtslieder werden zum ebenso traditionellen Sektempfang gespielt.

Der Musikverein

Über 150 Jahre spielt die Musik in Mühlhausen-Ehingen. Seit 1959 lässt sich urkundlich eine Mühlhauser Musikgesellschaft nachweisen. 1866 spielte die Kapelle zur Eröffnung der Bahnstrecke Singen-Engen. 1930 wurde der Wunsch nach einem organisierten Verein erfüllt. Nach dem Krieg nahm der Verein 1948 die musikalische Tätigkeit wieder auf. Sechs Dirigenten formten seither den Musikverein. Franz Graf bis 1978, Erwin Schürmeister von 1978 bis 1986, Jochen Schroff bis 2000. In diesem Jahr übernahm Heinz Roll kommissarisch die musikalische Leitung, bis mit Michael Bohnenstengel ein neuer Dirigent gefunden wurde. 2006 übernahm Christian Gihr, heute dirigiert Heiko Post. (sk)