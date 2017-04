Mühlhausen-Ehingen Mobilitäts-Diskussion: Vernetzter Verkehr spart Treibhausgase

Wie sich jeder Bürger daran beteiligen kann, den Ausstoß an Kohlenstoffdioxid drastisch zu reduzieren, das ist Kernfrage des Grünen-Bundestagsabgeordneten Matthias Gastel. Er kam zur Mobilitäts-Diskussion nach Mühlhausen-Ehingen.

Mobilität ist für Matthias Gastel, Bundestagsabgeordneter der Grünen, ein wichtiges Thema. Wie es gelingen kann, vorhandene Verkehrsmittel optimal zu nutzen, stellte er in seinem Vortrag "Nachhaltigkeit und vernetzte Mobilität im ländlichen Raum" in Mühlhausen-Ehingen an bereits umgesetzten Projekten vor. "Mobilität geht uns alle an", so Gastel. Sie bedeute Freiheit, soziale Teilhabe und wirtschaftliche Entwicklung. Erste Keime einer Verkehrswende seien schon zu sehen, Verkehrsmittel würden kombiniert, weniger junge Leute machten ihren Führerschein. Beispiele nannte er aus vielen Regionen, wo das Problem auf vielfältige Weise gelöst wurde.

Im Schwarzwald und zwei anliegenden Kreisen wurde der Zugverkehr auf stillgelegten Strecken reaktiviert, was die Erwartungen bei der Entwicklung der Fahrgastzahlen weit übertraf. In Oberreichenbach befördern Bürger Einwohner je nach Bedarf in einem Elektroauto. Um potenzielle Mitfahrer für Kurzstrecken zu vermitteln, gibt es in St. Georgen eine Mitfahr-App. Das Karlsruher Modell verbindet flächenhaft das Umland an Zentren, was die werktäglichen Fahrten im öffentlichen Verkehr von 2000 auf 18 000 ansteigen ließ. In der dünn besiedelten Uckermark werden im Linienbus auch Güter mit transportiert, im Rems Murr Kreis können auch Fahrräder im Bus mitgenommen werden. In Pfullendorf hat sich ein Bürgerbus etabliert, der durch Mitarbeit engagierter Bürger möglich wurde.

Das Beispiel Betriebsmobilität hob Gastel als bemerkenswert hervor: "Die Firma Vaude in Tettnang fördert das Radfahren ihrer Mitarbeiter mit Anreizen wie wöchentliche Mobilitätslotto, Stellplätzen, Umkleideräumen mit Duschen und einer Werkstatt." Bei Mobilität durch Barrierefreiheit nannte er die Bahnhöfe in Baden-Württemberg als Negativbeispiel durch unzureichenden Umbau von Stationen – wie zum Beispiel in Mühlhausen-Ehingen.