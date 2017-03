Mühlhausen-Ehingen Mazda-Fahrer schleudert von der Autobahn

Polizei vermutet Unachtsamkeit als Ursache für eine Kollision mit einem Lastwagen auf der Autobahn A81 bei mühlhausen-Ehingen

Vermutlich aus Unachtsamkeit und wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ist am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr ein 72-jähriger Mazda-Fahrer laut Polizei auf der Autobahn A81 in Fahrtrichtung Süden zwischen den Anschlussstellen Engen und Mühlhausen-Ehingen bei einem Überholvorgang auf einen Lastwagen aufgefahren. Der Mazda sei dadurch ins Schleudern geraten und nach rund 100 Metern nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei mitteilt durchbrach das Fahrzeug einen Wildschutzzaun und landete schließlich in einem Gebüsch. Eine Beifahrerin im Mazda wurde beim Unfall leicht verletzt, wie es im Polizeibericht heißt. Den Schaden am nicht mehr fahrbereiten Mazda beziffert die Polizei auf mehrere tausend Euro, den Schaden am Laster auf rund 2000 Euro.