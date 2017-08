Mühlhausen-Ehingen Leichtkraftradfahrer leicht verletzt bei Sturz in Mühlhausen

Ein Ausweichmanöver auf der vierspurigen Landesstraße L191 endet im Straßengraben. Jetzt sucht die Polizei nach einen dunkelgrauen Fiat.

Bei dem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 7.35 Uhr auf der Landesstraße L191 zwischen Singen und Mühlhausen-Ehingen wurde der 16-jähriger Leichtkraftradfahrer laut Polizei leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der Jugendliche auf der rechten Fahrspur der Landesstraße von Mühlhausen unterwegs, als etwa 150 Meter bevor der zweispurige Ausbau der L191 endete, der vorausfahrende Lenker eines schwarz-grauen Fiat nach Angaben des 16-Jährigen unvermittelt stark abbremste.



Um ein Auffahren zu verhindern, habe er deshalb eine Gefahrenbremsung durchführen müssen, bei der er mit seinem Leichtkraftrad nach rechts von der Straße rutschte und dort auf dem Grünstreifen zum Liegen kam. Der Autofahrer habe nach Angaben des Unfallopfers anschließend stark beschleunigt und sei in Richtung Singen davongefahren. Den cahden am Zweirad beziffert die Polizei nach dem Sturz auf rund 1000 Euro. Etwaige Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise zu dem Fahrer des Fiat geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen in Verbindung zu setzen, Tel. (07731)888-0.