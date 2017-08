Mühlhausen-Ehingen Kunst des Kegelns: Alle Neune treffen ist nicht einfach

Kinder lernen beim Kegelclub Mühlhausen den richtigen Umgang mit der 2,8 Kilogramm schweren Kugel.

Die neun Kegel stehen exakt aufrecht am Ende der Bahn, die Kugel rollt mit dumpfem Poltern auf sie zu. Wie viele Kegel werden fallen? "Profis schaffen das mit einem, höchsten zwei Würfen", weiß Rosemarie Halmer von Kegelclub Vollkugel (KCVK) 93 Mühlhausen. Man müsse unterscheiden zwischen Hobby-Keglern, die die Kugel zum Spaß rollen lassen, und Sport-Keglern. "Wir machen das profimäßig", merkt Peter Vogel an, laut dem sich der Verein schon mal bis in die Landesliga hochgespielt hatte.

Davon waren die Teilnehmer im Ferienprogramm der Gemeinde weit entfernt. Obwohl an diesem Nachmittag einige Male alle Neune gefallen waren. Alexandra hatte sogar zwei Mal alle Kegel getroffen, sie war auch im vergangenen Jahr im Ferienprogramm dabei. "Es macht Spaß und man kann seine Konzentration verbessern", erzählt die Zwölfjährige, das habe sie in der Schule gemerkt. Es habe von Anfang an gut geklappt. Weil sie auch noch die Sportart Kun Fu trainiert, habe sie auch die nötige Kraft.

"Für das Sportkegeln braucht man für den Ablauf viel Konzentration und Kondition", erläutert Halmer. Das beginne beim Anlauf und Auflegen der Kugel, was für einen Treffer das Wichtigste wäre. "Die Kugel wiegt 2,8 Kilogramm. Ein Wettkampf mit Punktespiel geht rund drei bis dreieinhalb Stunden, das ist schon eine körperliche Anstrengung." Riccardo wollte es mal ausprobieren. Er stellte fest, dass es Spaß mache, aber auch recht schwierig sei. Elias trainiert im Kegelverein SKC Mühlhausen und weiß nach einem halben Jahr, dass der Sport anstrengend ist. Er sagt: "Man braucht Kraft in den Armen, aber die kriegt man mit der Zeit." Im SKC kegelt auch sein Vater.

Den Sportkeglern fehlt es an Nachwuchs. "Seit das Angebot im Breitensport sich so erweitert hat, ist das Kegeln rückläufig", erläutert Vogel. Einen Grund sieht er auch in der Sportstätte, Kegelbahnen gebe es nur in Gaststätten. Das Interesse sei da, 18 Kinder hatten sich im Ferienprogramm angemeldet. Aber länger bleiben würden sie nicht.