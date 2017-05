Mühlhausen-Ehingen Kreisarchäologe informiert über Funde aus der Frühgeschichte

Kreisarchäologe Jürgen Hald spricht über "Steinzeitpioniere im Hegau", seine jüngsten Funde im Gewerbegebiet und warum der Hegau als Keimzelle der hiesigen Kulturlandschaft gelten dürfe.

Mühlhausen-Ehingen – Seit Jahrzehnten ist Kreisarchäologe Jürgen Hald bei Erschließungen von Baugrundstücken in der Doppelgemeinde unterwegs und wird fündig. Die jüngsten Funde brachten im Gewerbegebiet Mühlhausen ein gut erhaltenes Langhaus als Nachweis für erste Bauern zutage, die in der Jungsteinzeit zirka 5000 v. Chr. den Hegau erreichten und besiedelten. Auf Einladung des Hegau-Geschichtsvereins, des Senioren Arbeitskreises und der Gemeinde gab Hald im Rathaus Mühlhausen zum Thema „Steinzeitpioniere im Hegau“ Einblicke in die Frühgeschichte der Hegau-Landschaft.

An zahlreichen Stellen im gesamten Hegau kamen bei Grabungen Funde aus der Jungsteinzeit (6000 bis 3000 v. Chr.) und jüngeren Epochen zutage. „Der Hegau ist die Keimzelle unserer Kulturlandschaft“, bezog Hald auch die Gemeinde Mühlhausen mit ein, die zu den am frühesten besiedelten Gebieten im Hegau gehört. Ab 2002 wurden am Hohenkrähen und im Gewerbegebiet nach und nach Funde aus der Bronzezeit (1600 bis 1400 v. Chr.), der Eisenzeit (500 bis 300 v. Chr.) und der Römer (100 bis 265 n. Chr.) ausgegraben.

Anhand zahlreicher Fotos, die die einzelnen Schritte während der Grabungen im Gewerbegebiet dokumentieren, erklärte Hald die Vorgehensweise und woran für Archäologen die Reste der steinzeitlichen Langhäuser zu erkennen waren. Rekonstruktionen der Gebäude zeigen riesige Bauwerke mit Zwischenböden. „Das waren keine primitiven Hütten. Für die damalige Zeit war es eine durchdachte Architektur.“

Die Ansässigen waren Jäger und Sammler, die Siedler waren schon einen Schritt weiter. Hald erläuterte: „Sie brachten ihre Kultur über den Balkan nach Mitteleuropa und waren eine Bereicherung. Die Wiege unserer Kultur liegt im Vorderen Orient.“ Der Begriff neolithische Revolution steht für den Wandel von einer aneignenden zur produzierenden Wirtschaftsweise, die mit den Siedlern begann und sich ausbreitete. Die Menschen domestizierten dabei Pflanzen und Tiere, stellten Keramik her und hielten Vorratswirtschaft.