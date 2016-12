Bei der Hauptversammlung des Kirchenchors Mühlhausen wurde zunächst im Rahmen eines Gedenkgottesdienstes der verstorbenen Mitglieder des Chores gedacht. Johannes Graumann muss außerdem die Chorleitung aus beruflichen Gründen abgeben.

Mit dem Kyrie und "Agnus Dei" von Johann Wenzel und dem Lied "Bewahre uns Gott" umrahmte der Chor den Gottesdienst. Im schön geschmückten Pfarrsaal wurde dann die Versammlung mit dem Lied "Mein Herz das springet" eröffnet. Der Vorsitzende Lothar Stengele begrüßte anschließend alle Gäste, die Chormitglieder und deren Angehörige herzlich.

Namentlich wurde Bürgermeister Hans Peter Lehmann, Pater Jose Emprayil, der Dirigent Johannes Graumann mit seiner Frau, die Organistin Christine Koch, das Messnerehepaar Artur und Alma Kentischer, der Nachbarchor St. Stephan aus Ehingen mit Vorstand Gerhard Merk herzlich begrüßt. Mit einem ausführlichen Bericht der Schriftführerin Anne Auer wurde an die zahlreichen Aktivitäten des Chores erinnert.

Mit Genesungswünschen von der ganzen Chorgemeinschaft an den erkrankten Kassier Karl Heinz Höll las an seiner Stelle Hans Ley den Kassenbericht vor. Peter Niedballa sowie Michael Biethinger bestätigten den einwandfreien Zustand der Kassenführung.

Nach einem guten Essen konnten wieder einige Ehrungen vorgenommen werden. Für 25 Jahre wurden Sigrid Deuer und Erika Grossmann mit einer Urkunde des Cäcilienverbandes im Namen des Erzbischofs von Pater Jose Emprayil geehrt. Für 65 Jahre im Chor und 43 Jahre als Schriftführerin wurde Anne Auer für ihren außerordentlichen Dienst mit einem besonderen handgemachten Buch aus Metall mit Widmung vom Vorsitzenden Lothar Stengele herzlich geehrt. Leider musste Anne Auer aus gesundheitlichen Gründen ihr Amt nach 43 vorbildlichen Berichtsjahren abgeben. Für 30 Jahre wurde Lioba Rieber und für zehn Jahre Dorothea Schramm geehrt. Alle Jubilare erhielten noch einen entsprechenden Wert-Gutschein sowie eine Danke-Kerze. Lothar Stengele bedankte sich nochmals für die lange Chorzugehörigkeit und gute Zusammenarbeit bei den Jubilaren.

Der Chorleiter Johannes Graumann zeigte sich in seinem Bericht zufrieden über den Probenbesuch und die durchgeführten Aufführungen. Er berichtete zum letzten Mal nach über 15 Jahren als Chorleiter, denn aus beruflichen Gründen kann er dieses Amt beim Kirchenchor leider nicht mehr weiterführen. Wehmütig bedankte sich Lothar Stengele bei Johannes Graumann für seine jahrelange geduldvolle und motivierende Arbeit. Er freue sich aber auch auf die restliche Zeit mit ihm bis zum Patrozinium 2017.

Bei den Neuwahlen stand die Wahl des Schriftführers an. Die Wahl fiel einstimmig auf Helga Maucher, die das Amt nun weiterführen wird. Auch dieses Jahr konnten wieder fleißige Probenbesucher geehrt werden. Dies waren Elvira Vecchio (0 Fehlproben), Anni Schellhammer, Agnes Bohnenstengel, Erika Grossmann, Richard Cerwonka, Lothar Stengele (alle eine Fehlprobe) sowie Sigrid Deuer, Lioba Rieber und Hans Ley (drei Fehlproben). Dem Dank der Probenbesucher schloss sich der Dank des Vorstandes an die Organistin Christine Koch an. Allen vorher Genannten wurden ebenfalls Danke-Kerzen überreicht.

Unter dem Punkt "Verschiedenes" meldete sich der so gut wie an allen Chorversammlungen anwesende Bürgermeister Hans-Peter Lehmann zu Wort. Er beglückwünschte alle Jubilare und Geehrten, sprach seinen Dank für das nicht mehr selbstverständliche Erbringen eines Ehrenamtes aus und bedankte sich nochmals bei Anne Auer für ihre erstaunliche Leistung, 43 Jahre als Schriftführerin zu wirken. Er wünschte ein weiteres Gelingen der Auftritte im jetzigen wie für das neue Kirchenjahr, und dass der Chor noch lange erhalten bleiben möge. Die engen Bande mit dem Kirchenchor Ehingen hob dessen Vorsitzender Gerhard Merk nochmals hervor, er freue sich mit seinem Chor wieder auf die gemeinsamen Veranstaltungen in 2017. Die Dankesworte des Pfarrgemeinderates durch Michael Biethinger, Pater Jose Emprayil und den stellvertretenden Vorsitzenden Hans Ley an den Vorsitzenden und den gesamten Chor erfolgten zum Schluss, bevor Lothar Stengele die Versammlung beendete.



Der Kirchenchor

Die Chorgemeinschaft besteht aus rund 30 Mitgliedern, denen der Chorgesang und der Fortbestand des Chores sehr am Herzen liegen. Treffen sind immer donnerstags von 20 bis 21.30 Uhr zu den Chorproben im Pfarrer-Riesterer-Saal. Neue Sängerinnen und Sänger sind gern willkommen. Der Chor pflegt den Schatz der geistlichen Chormusik und gestaltet viele (Fest-)Gottesdienste musikalisch mit. Es werden Lieder und geistliche Gesänge verschiedener Stilepochen gesungen. Weitere Aktivitäten sind u.a. Ausflüge, Mitwirkung bei Chortagen mit anderen Chören.

Kontakt: 1. Vorsitzender Lothar Stengele, Telefon (0 77 33) 71 16 oder 2. Vorsitzender Hans Ley, Telefon (0 77 33) 18 63.