Mühlhausen-Ehingen Kindergarten St. Martin: Fragestunde bei den Bauarbeitern

Bei der Einweihung der Kinderkrippe im Kindergarten St. Martin berichten die Kinder von einer lehrreichen Bauphase

Mühlhausen-Ehingen – Fröhlich ging es bei der Einweihung der Kinderkrippe im Kindergarten St. Martin zu. Grund für die gute Laune gab es reichlich. Der Anbau wurde fertiggestellt und die Innensanierung des bestehenden Gebäudes abgeschlossen. "Es ist alles richtig schön geworden", stellte Ingrid Hornstein, Leiterin des Kindergartens fest. Sie schilderte den Gästen die Fertigstellung der Gewerke. Spannend sei es für die Kinder immer gewesen. In der ersten Bauphase pressten die Kleinen die Gesichter an die Fensterscheiben um das Treiben der LKW und Baumaschinen vor dem Haus zu beobachten, so Hornstein. Die zweite Phase mit der Sanierung des Bestandsgebäudes war laut und staubig und immer wieder mussten die Spielsachen umgeräumt werden, erzählt Hornstein. Lehrreich war für die Kinder, aufregend für die Handwerker. "Was machst Du da?" war eine häufig gestellte Frage an die Handwerker.

Sehr erfreut zeigte sich Bürgermeister Hans-Peter Lehmann, dass man seiner Aufgabe als Gemeinde gerecht geworden sei. Rund 100 Quadratmeter umfasst der Anbau. Aufgeteilt ist die Fläche in einen großen, lichtdurchfluteten Gruppenraum, einen kleineren Raum für besonders Arbeiten mit den Kindern, einen Sanitärbereich sowie einen Stauraum für Spiele und andere Utensilien. Dieses Konzept wurde auch bei der Sanierung durchgezogen. Zudem gab es neue Decken, neue Wände und neue Türen. Lehmann bedankte sich bei den Handwerkern für ihre Umsicht. Wurde doch die Innensanierung bei laufendem Betrieb vorgenommen. Insgesamt beliefen sich die Baukosten auf rund 550 000 Euro. Trotz der Zuschüsse blieben immerhin noch 350 000 Euro bei der Gemeinde. Aber das Geld sei gut angelegt, führte Lehmann weiter aus.

Dorothea Wehinger MDL für die Grünen und Andreas Jung MDB für die CDU überbrachten die besten Wünsche für den Kindergarten. Sein Herz ginge auf, höre er die Kinder singen, sagte Jung. Die Kinder hätten ihr eigenes Haus mit gebaut. Thomas Kiesebrink, Pfarrer der evangelischen Gemeinde und Diakon Pirmin Späth spendeten Segen.