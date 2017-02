MühlhausenEhingen Käfersieder gehen auf Schatzsuche im Rathaus

Die Historische Sammlung spornt am Schmotzigen Dunschtig den Einfallsreichtum der Mühlhauser Käfersieder an.

Die Käfersieder Mühlhausen sind eine Etage aufgestiegen. "In diesem Jahr besuchen wir die Historische Sammlung", begrüßte Margarethe Schamberger das närrische Publikum beim Narrenspiel. Und dabei zeigte sich, dass die Raritäten im Dachgeschoss auch funktionsfähig sind. Selbst Bürgermeister Hans-Peter Lehmann (gespielt von Jürgen Leichenauer) hatte vom Speicher das PC-Einstiegsmodell 64 einwandfrei in Betrieb genommen. "Wozu brauchen wir überhaupt eine neue EDV-Anlage im Rathaus?", fragte sich der Schultes. Der Kaffee mit Bohnen aus einer alten Kaffeemühle war jedoch ungenießbar. "Keine Ahnung von historischen Geräten", stellte Helmut Fluck (Bernd Schamberger) als Hüter der Sammlung fest: "Das ist eine Pfeffermühle." Werner Duffner (Klaus Heim) vertraut auf die Funktionalität alter Geräte, für echt scharfe Filme wollte er sich eine Super-8-Schmalfilmkamera ausleihen. Hausmeister Winfried Matt (Sabrina Schmal) denkt schon an das Wienern des Hallenbodens nach Fasnacht, er fragte nach Bohnerwachs und dem alten Blocker, den sein Vorgänger Robbi einst in die Sammlung gebracht hat.

Der Bestand der Sammlung ist auch ausbaufähig. Um seine Ecken in der Dreherei für den Umzug ins Industriegebiet leerzuräumen, brachte Wolfram Sauter (Alexander Bohnenstengel) ein uraltes Fahrrad. Fluck kann sich vorstellen, dass im alten Auer-Gewölbekeller auch noch Raritäten von der früheren Brauerei zu finden sind. Lehmann war nicht abgeneigt, einen Durchbruch zu sprengen und eine direkte Pipeline für Bier in den Ratssaal und die Sammlung zu leiten.

"Was wollen Sie unternehmen, dass die Sammlung barrierefrei zugänglich ist", verfolgte für den SÜDKURIER die Berichterstatterin (Jaqueline Jahnke) das Geschehen. Kein Problem für den Schultes: "Da bringen wir den abmontierten Flaschenzug eines alten Bauernhauses aus der Sammlung an und befördern die Leute rauf und runter."