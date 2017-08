Mühlhausen-Ehingen Jungmusiker des Musikvereins Mühlhausen haben großen Auftritt

Kinder und Jugendliche beim Musikverein Mühlhausen zeigen auf der Bühne ihre Kunst. Auch die Jüngsten sind dabei.

Mühlhausen-Ehingen – Die Vorfreude war den Jüngsten anzumerken, sie konnten es kaum erwarten: Schon vor ihrem Auftritt saßen sie am Bühnenrand und hämmerten auf ihren Glockenspielen. Die angehenden Jungmusiker des Musikvereins Mühlhausen (MVM) und die Mädchen und Jungen, die schon in Ausbildung sind, boten den zahlreichen Gästen beim Vorspiel in kleinen Gruppen einen eindrucksvollen Nachmittag in der Mägdeberghalle.

Die Freude am Musizieren war ihnen anzumerken. Ohne Scheu stellten sich auch die Jüngsten aus der musikalischen Früherziehung selbst mit Namen vor, klatschten im Rhythmus und boten schon zum Auftakt einen unterhaltsamen Auftritt. Auch wenn das harmonische Zusammenspiel nicht immer so ganz klappen wollte, war ihnen und auch den freudigen Gesichtern der Familienangehörigen der Stolz über die Leistung anzusehen.

Annette Borth kündigte die einzelnen Auftritte an, Kinder und Jugendliche aller Ausbildungssparten von Holz- und Blechblasinstrumenten bis zu Schlagzeug demonstrierten in Gruppen oder auch als Solisten ihren jeweiligen Leistungsstand. Ein begeisterter Applaus galt der Percussion-Gruppe, die mit ihrem Lehrer Severin Dietrich mitreißende Rhythmen von der Bühne schmetterte. Das kam auch bei Kindern in der Halle bestens an, es dauerte nicht lange und sie hüpften und tanzten ausgelassen vor der Bühne.

Veranstaltet wurde das Vorspiel vom Förderverein Jugendarbeit im Musikverein Mühlhausen. Um zu zeigen, wie das Geld eingesetzt wird, präsentierte Vorsitzender Herbert Stett als neue Instrumente ein Tenorhorn und ein Xylophon, die dem MVM zur Verfügung gestellt wurden. Zudem wurden auch Stellwände angeschafft.

Derzeit sind 31 Kinder, Jugendliche und Erwachsene beim Musikverein in Ausbildung, dazu kommen 21 Kinder in den Gruppen musikalische Früherziehung und Blockflöte. Neben Cornelia Keser und Katja und Anna-Lena Deuer von MVM sind sechs externe Ausbilder unter Vertrag für die Instrumentengruppen.