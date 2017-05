Mühlhausen-Ehingen Jugendkapelle "InTakt" spielt in Partnerstadt Domène

Jungmusiker haben bleibende Erinnerungen an Konzertreise anlässlich der Jumelage

Die Jugendkapelle "InTakt" von Mühlhausen, Ehingen und Schlatt unter Krähen startete kürzlich mit vollbepacktem Bus auf eine Konzertreise nach Domène in der Nähe von Grenoble. Anlass war die 20-jährige Städtepartnerschaft (Jumelage) mit Domène/Frankreich. Nach einer schönen Busfahrt mit kleinem Regenschauer kam die Gruppe genau richtig zum gemeinsamen Abendessen mit dem ebenfalls angereisten Männergesangverein (MGV) Mühlhausen-Ehingen in Domène an. Gut gestärkt bezog man das Übernachtungsquartier, die Sporthalle in Domène. Nach einer kurzen Nacht und einem typisch französischen Frühstück mit jeder Menge Baguette ging es nach Grenoble.

Mit der bekannten "téléphérique" (Seilbahn) fuhren die Jugendlichen hoch auf die Bastille und konnten einen grandiosen Ausblick auf Grenoble genießen. Nach einer kurzen deutsch-französisch-englischen Einführung durch das Team der Acrobastille startete die Klettertour hoch oben in und um die alte Festungsruine. Dabei waren gute Nerven und viel Mut gefragt. Manch einer kam dabei auch an seine Grenzen. Dennoch waren alle motiviert und hatten großen Spaß. Nach der tollen Klettertour stärkte sich die Gruppe mit Baguette. Dabei lauschte man den Klängen einer kleinen Brass-Band, die oben auf der Bastille aufspielte. Mit der "téléphérique" wieder unten angekommen, traf sich die Gruppe wieder. Die Nicht-Kletterern hatten derweil die Stadt besichtigt.

Gemeinsam ging es wieder nach Domène zum Konzertabend im Festsaal "Salle de l’Escapade", wo zwei Künstler ein musikalisch-akrobatisches und witziges Programm darboten. Anschließend feierte die Gruppe mit vielen Gästen die deutsch-französische Freundschaft im Rahmen eines schönen Konzertabends, bei dem die Jugendkapelle ihr musikalisches Können zeigen konnte.

Am Sonntag ging es nach dem Frühstück zum "Résidence Le Parc", wo die Jugendkapelle die Bewohner des Altersheims mit einem kleinen Konzert im Innenhof erfreute. Im Anschluss daran fand der offizielle Empfang auf dem großen Platz vor dem Rathaus statt. Die Bürgermeister zelebrierten das 20-jährige Jubiläum der Jumelage und die Kapelle hatte die große Ehre, dieses einmalige Ereignis musikalisch umrahmen zu dürfen. Mit den extra einstudierten Nationalhymnen und der Europahymne (Freude schöner Götterfunken) traf die Gruppe voll ins Schwarze. Mit vielen "Merci"-Grüßen und "Au revoir"-Rufen verabschiedeten sich die Jugendlichen nach dem Mittagessen von Domène und den französischen Freunden, bei denen sich die Kapelle für die große Gastfreundschaft bedankt.

Ein besonderer Dank gilt allen Leitern, dem deutsch-französischen Verein mit ihrem Vorsitzenden Franz Herrmann und der Gemeinde Mühlhausen-Ehingen mit ihrem Bürgermeister Hans-Peter Lehmann für die tolle Unterstützung. Die Konzertreise ermöglichte es, tolle Erfahrungen zu machen, die sicher in schöner Erinnerung bleiben werden.

Die Jugendkapelle

Seit Januar 2016 gibt es die Jugendkapelle "InTakt" Mühlhausen-Ehingen-Schlatt. Gegründet wurde sie von dem neu gebildeten Jugendteam der drei Musikvereine aus Mühlhausen, Ehingen und Schlatt unter Krähen. Die musikalische Leitung hat aktuell Jasmin Beck aus Ehingen. In der Kapelle sammeln die Musiker Erfahrungen im Zusammenspiel mit anderen. Der Schwierigkeitsgrad steigt und damit auch die Anforderungen an die Jungmusiker.

