Mühlhausen-Ehingen Ins Ehinger Rathaus zieht Leben ein

Neuer Friseursalon eröffnet am 25. März im ehemaligen Verwaltungsgebäude. Der Bürgermeister begrüßt jedes neue Angebot in der Ortsmitte.

In vielen kleineren Gemeinden im Hegau gibt es kaum mehr Geschäfte in den Ortsmitten. Oft ist es noch der Bäcker oder ein Metzger, der für die Kunden vor Ort da ist. Darüber freuen sich vor allem Menschen, die nicht mobil sind. Im alten Rathaus in der Ehingener Hauptstraße zieht jetzt wieder Leben ein. Die Ehingerin Christa Oexle eröffnet dort ihren Friseursalon. "Es war schon immer mein Traum, mich mit einem kleinen Friseursalon selbstständig zu machen", sagt sie. Diesen Traum hat sie sich erfüllt. Nachdem ihre Kinder groß waren, wollte sie etwas für sich tun. Sie hat in theoretischen und praktischen Prüfungen beweisen müssen, dass sie einen Salon führen kann. Jetzt steht sie in ihrem fast fertigen, modern renovierten kleinen Geschäft "Christas Haargalerie" mit zwei Plätzen, das am Samstag, 25. März ab 11 Uhr mit einem Tag der offene Tür eröffnet. "Ich nehme meine Stammkunden aus Singen mit und hoffe auf Ehinger Kunden, die die Nähe zum Wohnort schätzen", erklärte die Friseurin. Als weiteren Standortvorteil nennt sie die Parkplätze vor der Tür und, dass der Salon auch für ältere Menschen gut zugänglich sei.

Josef Watz, ist seit vier Jahren mit seiner Firma für Web-Design und IT-Lösungen i.genesis und drei Mitarbeiterinnen im Ehinger Rathaus und fühlt sich wohl, auch, weil sein Arbeitsplatz in Laufweite seines Zuhauses ist. Er freut sich, dass jetzt ein Geschäft ins Haus kommt und für Publikumsverkehr sorgt. Als er vor vier Jahren einzog, musste er seine Räumlichkeiten erstmal staub- und spinnenfrei machen. Watz ist vor allem mit der guten Internet-Verbindung zufrieden. "Ich habe mir tolle Büroräume in anderen Gemeinden angesehen, aber ohne leistungsstarkes Internet geht es nicht", erklärt er. Er wunderte sich, dass die Gemeinden nicht mehr Wert auf diesen, für viele Unternehmen entscheidenden Punkt legen. Beide Geschäftsleute würden sich wünschen, dass das Gebäude äußerlich ansprechender gestaltet würde, zum Beispiel durch einen neuen Anstrich.

Dem Rathaus sieht man seine ehemalige Funktion noch deutlich an, die Ehinger wollten den Schriftzug und die Wappen erhalten. Der Männergesangverein probt in dem Gebäude, es gibt eine Kleiderkammer und der Keller wird von Vereinen genutzt.

Bürgermeister Hans-Peter Lehmann freut sich, dass Christa Oexle im alten Rathaus den Schritt in die Selbstständigkeit wagt. "Die Gemeinde begrüßt jedes zusätzliche Angebot", sagt Lehmann. Die Nahversorgung in der Gemeinde im Gewerbegebiet von Mühlhausen durch den Netto-Markt funktioniere gut und werde mit der Ansiedlung des dm-Drogeriemarktes noch verbessert. Doch der Bürgermeister findet es wichtig, dass auch die Ortsmitten belebt werden. Es gehe gerade für ältere Mitbürger nicht nur darum, einkaufen zu können, sondern auch jemanden zu treffen und sich auszutauschen. "Der soziale Aspekt ist genauso wichtig", sagt Lehmann.

Zur Geschichte

Das Ehinger Rathaus wurde in den 60er-Jahren gebaut. Bei der Gemeindereform in den 70er-Jahren gingen Mühlhausen und Ehingen als Doppelgemeinde zusammen, um sich ihre Eigenständigkeit zu bewahren. Das Rathaus in Mühlhausen wurde Verwaltungssitz und das Ehinger Rathaus nicht mehr gebraucht. Seither hat die Gemeinde das Gebäude immer wieder an verschiedene Unternehmen vermietet und freut sich über langfristiges Engagement.